LIVE Piacenza-Perugia 1-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli umbri raggiungono i padroni di casa set equilibrato! 16-16

Nella partita di Superlega in corso tra Piacenza e Perugia, gli umbri sono riusciti a pareggiare il punteggio, portandosi sul 1-2 e raggiungendo i padroni di casa. Nel set attuale, il punteggio è di 16-16, con il gioco che si mantiene molto equilibrato. In questa fase, un giocatore di Perugia ha scelto un palleggio rovesciato per un suo compagno, che ha colpito fuori dalla diagonale di posto due.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-16 Porro sceglie il palleggio rovesciato per Bovolenta, mani fuori dell’opposto dalla diagonale di posto due. Time-out di Boninfante. 16-16 Giannelli mura Gutierrez! Perugia pareggia! 16-15 Pace non arriva a difendere la diagonale precisa di Plotnytskyi da posto quattro. 16-14 Diagonale di Gutierrez da posto quattro! 15-14 Ben Tara spara la parallela da seconda linea. Ventesimo punti per il tunisino. 15-13 Esce il muro di Gutierrez sulla parallela di Ben Tara. 15-12 Non sbaglia due volte di fila Gutierrez, questa volta Ben Tara casca nel mani fuori cubano! 14-12 In rete il servizio di Ben Tara. 13-12 Gutierrez non sfrutta l’occasione mandando fuori la parallela da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Perugia 1-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri raggiungono i padroni di casa, set equilibrato! 16-16 LIVE Piacenza-Perugia 0-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia benissimo il secondo set dei padroni di casa, 4-0CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-8 Errore di Russo che manda fuori un primo tempo gestibile. Leggi anche: LIVE Piacenza-Perugia 1-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa sono avanti nel quarto set, 10-7 Monza vs. Perugia - Highlights | Superlega 25/26 - Matchday 1 Temi più discussi: LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma vincono gara1 di semifinale; Senza Mandiraci la Gas Sales Bluenergy finisce ko con Perugia; Semifinali, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza SuperLega Credem Banca; Piacenza facing Perugia. Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in ... oasport.it LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales ... oasport.it | - - / Gas Sales Bluenergy Piacenza-Sir Susa Scai Perugia 25-22 (1-1) #BlockDevils #superlega - facebook.com facebook Pallavolo SL Scudetto - Piacenza aspetta Perugia, sempre con il dubbio Mandiraci, ma con Bovolenta in grande crescita x.com