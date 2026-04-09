LIVE Piacenza-Perugia 1-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i padroni di casa vincono 25-22 il secondo set reazione immediata!

Nella partita tra Piacenza e Perugia, il secondo set si è concluso con un punteggio di 25-22 in favore dei padroni di casa, che hanno così pareggiato temporaneamente il match. Durante il set, il servizio di Ben Tara ha portato il punteggio in parità, mentre il servizio di Porro è uscito sul 24-22. La partita prosegue con un punteggio complessivo di 1-1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 PIACENZA PAREGGIA! In rete il servizio di Ben Tara! 24-22 Esce il servizio di Porro. Perugia chiama challenge per il tocco al muro, che non c’è. Arrivano tre set point per Piacebnza. 24-21 Dzavonarok non trova il campo con la diagonale da posto quattro. 23-21 Attacco vincente di Gutierrez con la diagonale da posto quattro. 22-21 Diagonale di Ben Tara! Time-out di Lorenzetti. 22-20 Gutierrez supera il muro a tre di Perugia con un mani fuori perfetto. 21-20 In rete il servizio piacentino. 21-19 Primo tempo immenso di Simon, ancora! 20-19 Super muro di Plotnytskyi su Bovolenta, si accende lo scontro! 20-18 Primo tempo di Simon! 19-18 Muro di Plotnytskyi su Bovolenta! 19-17 Bovolenta cerca la diagonale senza rincorsa ma non trova il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Perugia 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa vincono 25-22 il secondo set, reazione immediata! LIVE Piacenza-Perugia 0-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia benissimo il secondo set dei padroni di casa, 4-0CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-8 Errore di Russo che manda fuori un primo tempo gestibile. LIVE Civitanova-Verona 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa raddoppiano vincendo 25-21 il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. Temi più discussi: LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma vincono gara1 di semifinale; Senza Mandiraci la Gas Sales Bluenergy finisce ko con Perugia; Semifinali, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza SuperLega Credem Banca; Piacenza facing Perugia. Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in ... oasport.it LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales ... oasport.it STASERA in DIRETTA GARA 2 SEMIFINALE SCUDETTO PIACENZA - PERUGIA : PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA! - facebook.com facebook Pallavolo SL Scudetto - Piacenza aspetta Perugia, sempre con il dubbio Mandiraci, ma con Bovolenta in grande crescita x.com