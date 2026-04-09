LIVE Piacenza-Perugia 0-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | inizia benissimo il secondo set dei padroni di casa 4-0

Nel match di Superlega volley tra Piacenza e Perugia, i padroni di casa hanno iniziato bene il secondo set, portandosi avanti 4-0. Durante la partita si è verificato un errore di Russo, che ha mandato fuori un primo tempo facile da gestire. Attualmente il punteggio vede Perugia avanti 13-8. La gara prosegue con intensità, con i giocatori impegnati a conquistare ogni punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-8 Errore di Russo che manda fuori un primo tempo gestibile. 12-8 Esce il servizio del 22. 12-7 Super ace di Gutierrez! 11-7 Invasione a muro di Plotnytskyi. 10-7 Primo tempo di Russo, si accende la sfida con Simon. 10-6 In campo la diagonale di Porro da posto due! 9-6 Di pochissimo, ma il servizio di Simon è uscito! Challenge di Perugia per l’inout. 10-5 In campo il servizio di Simon! Ace! 9-5 Simon alza i giri del motore! Altro primo tempo del centrale cubano. 8-5 Grandissimo servizio di Plotnytskyi con Perugia che gioca la free ball con la parallela interna di Semeniuk. 8-4 Parallela vincente di Ben Tara da posto due. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Perugia 0-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia benissimo il secondo set dei padroni di casa, 4-0 LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa iniziano bene nel secondo set, 4-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. LIVE Civitanova-Verona 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa raddoppiano vincendo 25-21 il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. Temi più discussi: LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma vincono gara1 di semifinale; Piacenza facing Perugia; Semifinali, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza SuperLega Credem Banca; Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta. Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in ... oasport.it LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales ... oasport.it STASERA in DIRETTA GARA 2 SEMIFINALE SCUDETTO PIACENZA - PERUGIA : PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA! - facebook.com facebook Pallavolo SL Scudetto - Piacenza aspetta Perugia, sempre con il dubbio Mandiraci, ma con Bovolenta in grande crescita x.com