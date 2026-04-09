LIVE Piacenza-Perugia 0-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli umbri si rimettono in careggiata 15-12

Nel match di Superlega volley tra Piacenza e Perugia, gli umbri sono passati in vantaggio con un punteggio di 15-12. Dopo un time-out chiesto dai padroni di casa, il giocatore di Perugia ha messo a segno un ace, portando il punteggio sul 15-11. Sul campo, il punto decisivo è arrivato con un attacco di Russo che ha superato la difesa di Piacenza, con il portiere avversario che non ha potuto intervenire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out di Piacenza. 15-12 Ace di Plotnytskyi. 15-11 Questa volta Simon non può nulla sul primo tempo di Russo. 15-10 Adringa attacca praticamente senza muro da posto quattro. 14-10 In rete il servizio di Bovolenta. 14-9 Adringa insacca l’attacco nelle mani del muro avversario. 13-9 Comparoni sbaglia dai nove metri. 13-8 Errore di Russo che manda fuori un primo tempo gestibile. 12-8 Esce il servizio del 22. 12-7 Super ace di Gutierrez! 11-7 Invasione a muro di Plotnytskyi. 10-7 Primo tempo di Russo, si accende la sfida con Simon. 10-6 In campo la diagonale di Porro da posto due! 9-6 Di pochissimo, ma il servizio di Simon è uscito! Challenge di Perugia per l’inout. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Perugia 0-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si rimettono in careggiata, 15-12 LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si aggiudicano un combattuto primo set, 25-23CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La diagonale di Ben Tara da seconda linea. Leggi anche: LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma vincono gara1 di semifinale Monza vs. Perugia - Highlights | Superlega 25/26 - Matchday 1 Temi più discussi: LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma vincono gara1 di semifinale; Piacenza facing Perugia; Semifinali, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza SuperLega Credem Banca; Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta. Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in ... oasport.it LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales ... oasport.it STASERA in DIRETTA GARA 2 SEMIFINALE SCUDETTO PIACENZA - PERUGIA : PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA! - facebook.com facebook Pallavolo SL Scudetto - Piacenza aspetta Perugia, sempre con il dubbio Mandiraci, ma con Bovolenta in grande crescita x.com