LIVE Piacenza-Perugia 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | inizia gara-2 di semifinale

Alle 20.25 ha preso il via la gara-2 delle semifinali di Superlega volley 2026 tra Piacenza e Perugia, con le squadre che si sono radunate al centro del campo per il saluto di rito. La partita, in corso di svolgimento, si sta giocando senza reti finora, con le formazioni impegnate nella fase iniziale del match. I tifosi seguono aggiornamenti in tempo reale dalla palestra.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL MATCH 20.25 Cinque minuti ancora, le due formazioni prendono il centro del campo per il saluto di rito. 20.23 Nella serata di ieri, Civitanova ha vinto il match interno contro Verona, portando la serie sull’1-1.Piacenza ha lo stesso obiettivo, con entrambe le semifinali che vogliono regalarci un grandissimo spettacolo. 20.20 Mancano dieci minuti all’inizio del match, le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. 20.18 Sono sette le vittorie di fila di Perugia ai danni di Piacenza che non trionfa contro gli umbri dal 4 febbraio 2025. 20.15 La stagione di Perugia fin qui è sensazionale, con il primo posto in regular season che è stato anticipato dalla vittoria della Supercoppa Italiana e dal meraviglioso trofeo del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Perugia 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia gara-2 di semifinale LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 dei playoff si superlega maschile di... LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales... Temi più discussi: LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma vincono gara1 di semifinale; Piacenza facing Perugia; Semifinali, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza SuperLega Credem Banca; Perugia - Piacenza (3-1) - Volley SuperLega. Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in ... oasport.it LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales ... oasport.it STASERA in DIRETTA GARA 2 SEMIFINALE SCUDETTO PIACENZA - PERUGIA : PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA! - facebook.com facebook Pallavolo SL Scudetto - Piacenza aspetta Perugia, sempre con il dubbio Mandiraci, ma con Bovolenta in grande crescita x.com