Alle 13.00 si svolge in diretta a Montecarlo il match tra il tennista italiano, numero due del mondo, e il tennista ceco, numero 53 del ranking, negli ottavi di finale del torneo Masters 1000. La partita rappresenta un passaggio importante nel percorso verso i quarti di finale di questa competizione. Il match si gioca sul campo principale, con attenzione rivolta anche alle condizioni meteo e alle percentuali di prima battuta dei due giocatori.

I precedenti sono dalla parte di Sinner: l'azzurro ha battuto Machac tre volte su tre. L'ultima sfida risale a febbraio, a Doha, vinta da Sinner 6-1 6-4. Gli altri due match l'altoatesino li aveva vinti, sempre senza cedere un set, nel 2024 a Miami e Shanghai. Tomas Machac, 25 anni, ceco, è il numero 53 del mondo. Il suo best ranking è il n.20, raggiunto nel marzo del 2025. Al primo turno a Montecarlo ha battuto il tedesco Daniel Altmaier 6-4 1-6 6-3 ed è reduce dal successo al secondo turno su Cerundolo, battuto 7-6 6-3. In carriera Machac ha vinto due titoli Atp (Acapulco 2025 e Adelaide 2026), e un oro olimpico: nel doppio misto a Parigi 2024, insieme alla connazionale Katerina Siniakova, sua ex fidanzata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Montecarlo: alle 13.00 Sinner sfida Machac per un posto nei quarti

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