Benvenuti alla cronaca in tempo reale di Italia-Grecia, partita valida per la World Cup di pallanuoto 2026. La squadra italiana, nota come Settebello, affronta la gara con l’obiettivo di dimostrare il proprio valore senza l’assillo del risultato. Seguiremo tutti gli aggiornamenti sullo svolgimento dell’incontro, con particolare attenzione alle azioni e ai punteggi che si susseguiranno durante la sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026, Settebello che guarda con fiducia alla sfida. Percorso netto e senza freni. Il Settebello continua nel suo incedere spedito nel torneo preliminare di Alessandropoli e vince senza patemi anche la terza sfida del girone B stavolta contro i vicecampioni olimpici della Croazia. Il miglior marcatore del match per un Settebello sempre in vantaggio, anche sul +4 è il solito indomabile Iocchi Gratta, autore di tre reti. In un match contro la Croazia che ha visto per metà tempo la lotta punto a punto ma per poi vedere la forza azzurra riversarsi nel terzo e quarto tempo del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per stupire senza l’assillo del risultato

Leggi anche: LIVE Italia-USA 15-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vittoria di forza del Settebello

LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello a caccia della qualificazione direttaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il...

Temi più discussi: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per stupire senza l’assillo del risultato; Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final Eight; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1; World Cup. Italia-Croazia 13-11. Settebello alle Superfinal.

Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingSi apre la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it

Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 10-15): il Setterosa va ko! (Europei pallanuoto 2026, 31 gennaio)Diretta Italia Grecia streaming video Rai: orario e risultato live per il Setterosa agli Europei di pallanuoto 2026, oggi sabato 31 gennaio Sconfitta per il Setterosa con il risultato finale di 15-10 ... ilsussidiario.net

Molti pensano a Francia, Grecia, Italia e Spagna quando prenotano la loro destinazione estiva europea ideale. Ma nuovi dati indicano che c'è un nuovo Paese sulla scena #EuropeInMotion x.com

Molti pensano a Francia, Grecia, Italia e Spagna quando prenotano la loro destinazione estiva europea ideale. Ma nuovi dati indicano che c'è un nuovo Paese sulla scena #EuropeInMotion https://l.euronews.com/tIBd - facebook.com facebook