LIVE Italia-Grecia 6-3 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | gran gol di Ferrero

Durante la partita di pallanuoto tra Italia e Grecia, si è verificato un gol di Papanastasiou che ha ridotto lo svantaggio a 6-4. La gara, valida per la World Cup 2026, sta proseguendo con entrambe le squadre impegnate nella fase di gioco. La diretta è aggiornata in tempo reale, con momenti di tensione e variazioni nel punteggio. La partita continua con l’obiettivo di determinare il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.38? Gol di Papanastasiou che accorcia le distanze, Italia-Grecia 6-4. 0.59? Goooooooooooool, Balzarini anche lui dai sei metri non sbaglia, Italia-Grecia 6-3. 1.42? Gooooooooooooool, Del Basso su assist di Campopiano, Italia-Grecia 5-3. 2.15? Goooooooooooooooool, Carnesecchi sfonda la porta dal perimetro, Italia-Grecia 4-3. 2.44? Goooooooooooool, Carnesecchi approfitta di una distrazione ellenica, Italia-Grecia 3-3. 4.28? Gol di Kalogeropoulos su rigore, Italia-Grecia 2-3. 5.09? Gooooooooooooooool, Iocchi Gratta rimette subito in pari la situazione, Italia-Grecia 2-2. 5.30? Gol di Nikolaidis in superiorità numerica, Italia-Grecia 1-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 6-3, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: gran gol di Ferrero Leggi anche: LIVE Italia-Grecia 0-0, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per stupire senza l’assillo del risultatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026, Settebello... Temi più discussi: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per stupire senza l’assillo del risultato; World Cup. Italia-Croazia 13-11. Settebello alle Superfinal; Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final Eight; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1. LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026, Settebello che ... oasport.it Italia-Grecia oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingSi apre la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it SPORT IN TV OGGI - Il programma completo di giornata: fari puntati sugli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, Italia-Grecia di pallanuoto, i playoff scudetto di volley e tanto altro - facebook.com facebook Fissata un’amichevole tra l’Italia e la Grecia a Creta il prossimo 7 Giugno x.com