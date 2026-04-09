LIVE Italia-Grecia 16-14 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | successo in rimonta per il Settebello

Al termine di un incontro combattuto, la nazionale italiana di pallanuoto ha battuto la Grecia con il punteggio di 16-14 nella fase a gironi della World Cup 2026. La partita si è conclusa con una rimonta degli azzurri, che hanno ottenuto la vittoria negli ultimi minuti. La gara è stata trasmessa in diretta e gli spettatori sono stati aggiornati con continui collegamenti. La nazionale italiana si prepara ora alla prossima sfida contro la Spagna, in programma sabato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Grazie per averci seguito e appuntamento a sabato per la sfida contro la Spagna. 17.53 Queste le reti italiane: 3 Ferrero, Iocchi Gratta, Carnesecchi, 2 Alesiani, 1 Di Somma, Cassia, Gianazza, Balzarini, Del Basso. Da segnalare ben 6 rigori per la Grecia, con 5 realizzati contro uno solo dell’Italia. 59 per l’Italia in superiorità numerica, mentre la Grecia chiude 411 per quanto riguarda le superiorità. 17.52 Rimonta strepitosa contro la Grecia per il Settebello, che sembrava quasi impossibile dopo 6-3 subito nel secondo quarto. L’Italia nell’ultimo tempo, quello che conta davvero fa sua la vittoria con un parziale di 5-2, nel segno di Iocchi Gratta e di Nicosia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 16-14, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: successo in rimonta per il Settebello LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per stupire senza l’assillo del risultatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026, Settebello... Leggi anche: LIVE Italia-USA 10-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: dilaga il Settebello! Temi più discussi: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per stupire senza l’assillo del risultato; World Cup. Italia-Croazia 13-11. Settebello alle Superfinal; World Cup, il Settebello va: Usa travolti 15-8; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1. LIVE Italia-Grecia 13-12, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026, Settebello che ... oasport.it Italia-Grecia oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingSi apre la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it SPORT IN TV OGGI - Il programma completo di giornata: fari puntati sugli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, Italia-Grecia di pallanuoto, i playoff scudetto di volley e tanto altro - facebook.com facebook Fissata un’amichevole tra l’Italia e la Grecia a Creta il prossimo 7 Giugno x.com