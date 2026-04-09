LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Oggi si svolge la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con inizio alle 13.15. La corsa si svolge lungo un percorso che attraversa diverse località della regione, coinvolgendo numerosi ciclisti professionisti. La tappa viene trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili attraverso vari canali online. I partecipanti sono pronti a partire, con l’obiettivo di conquistare il miglior tempo possibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. La corsa a tappe spagnola, giunta alla sua 65esima edizione, entra nel vivo con le ultime tre appassionanti giornate prima dell’arrivo a Bergara. La frazione di oggi promette spettacolo con un continuo saliscendi e con strappi che potrebbero mettere in difficoltà i big. Ieri la vittoria è stata conquistata dal francese Axel Laurence dopo una lunga fuga culminata con il successo sul traguardo di Basauri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via Gascogne secrète : villages, Armagnac et nature sauvage | Trésors du Patrimoine Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi 2026: tappe, calendario e dove vederlo in streaming; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sprint vincente di Laurance a Basauri. Fortunato in Top 10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 17:36 Termina qui la DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro dei ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti strappi duri, Seixas può fare la differenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro dei ... oasport.it DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Quarta Tappa x.com Isaac del Toro è stato costretto ad abbandonare il Giro dei Paesi Baschi dopo una brutta caduta nella terza tappa; il dottor Adrian Rotunno, direttore medico della UAE Team Emirates-XRG, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni. - facebook.com facebook