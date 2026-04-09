Oggi si corre la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale. A circa dieci chilometri dalla fine, il ciclista al comando mantiene la testa della corsa, mentre un altro atleta risponde all’attacco di Roglic. Poco prima, Aranburu ha lanciato un tentativo di fuga, creando un momento cruciale nel percorso. La gara prosegue con grande suspense, mentre i corridori cercano di conquistare la posizione decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 10 chilometri alla conclusione! 17.02 Attacco di Aranburu. 17.01 Si forma un quintetto al comando. 16.59 Davanti Juan Pedro Lopez alza il ritmo e riprende Johannessen. 16.59 Continua l’azione lo sloveno. Attaccato alla sua ruota Seixas. 16.58 Attacco di Roglic. 16.57 Iniziano i 3 chilometri all’8% di Legina. 16.56 Il norvegese ha 20? di vantaggio sui compagni di fuga. 16.54 Johannessen continua da solo. Soler e Tuckwell sono stati riassorbiti dal gruppetto inseguitore. 16.52 15 chilometri al termine! 16.50 Gruppo maglia gialla ora a 1’40” dalla testa. 16.48 Si è formato in testa un terzetto con Soler, Tucwell e Johannessenn.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sei al comando, Seixas risponde a Roglic

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