LIVE Berrettini Vavassori-Heliovaara Patten ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | tarda l’ingresso in campo della coppia azzurra

Da oasport.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il torneo ATP di Montecarlo, la coppia italiana composta da Berrettini e Vavassori non è ancora entrata in campo per il match contro Heliovaara e Patten, previsto per oggi. La partita tra le due coppie è in programma come secondo incontro della giornata, dopo la sfida tra Sinner e Machac, iniziata alle 11. La diretta streaming si può seguire aggiornando la pagina online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) 14.32 Ennesimo posticipo, non si entra in campo prima delle 14.45: si sta cercando di dare più riposo possibile a Berrettini o ci sono in atto alcune riflessioni sulle sue possibilità fisiche? 14.30 Tarda ancora l’ingresso in campo che dovrebbe avvenire tra pochissimi attimi, intanto Ruud non ce la fa e si ritira sul 7-5 2-2 in favore di Auger-Aliassime. 14.25 Altri cinque minuti, e le coppie dovrebbero entrare nel EA de Massy. 14.20 Nel frattempo, Auger Aliassime ha vinto il primo set 7-5 su Ruud che ha accusato anche qualche problema fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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