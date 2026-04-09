LIVE Berrettini Vavassori-Heliovaara Patten ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | tarda l’ingresso in campo della coppia azzurra

Durante il torneo ATP di Montecarlo, la coppia italiana composta da Berrettini e Vavassori non è ancora entrata in campo per il match contro Heliovaara e Patten, previsto per oggi. La partita tra le due coppie è in programma come secondo incontro della giornata, dopo la sfida tra Sinner e Machac, iniziata alle 11. La diretta streaming si può seguire aggiornando la pagina online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) 14.32 Ennesimo posticipo, non si entra in campo prima delle 14.45: si sta cercando di dare più riposo possibile a Berrettini o ci sono in atto alcune riflessioni sulle sue possibilità fisiche? 14.30 Tarda ancora l’ingresso in campo che dovrebbe avvenire tra pochissimi attimi, intanto Ruud non ce la fa e si ritira sul 7-5 2-2 in favore di Auger-Aliassime. 14.25 Altri cinque minuti, e le coppie dovrebbero entrare nel EA de Massy. 14.20 Nel frattempo, Auger Aliassime ha vinto il primo set 7-5 su Ruud che ha accusato anche qualche problema fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: tarda l’ingresso in campo della coppia azzurra LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: sfida a due grandi specialistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro due specialisti; Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming; LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 4-6 10-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano al match tie-break; ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 9 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo. LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: sfida a due grandi specialistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da ... oasport.it Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNell'incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Matteo ... oasport.it Berrettini e Vavassori battono De Minaur e Norrie e raggiungono gli ottavi a Monte-Carlo dove affronteranno Heliovaara e Patten, subito fuori Arnaldi contro Giron, la classifica è impietosa per il sanremese #tennisitaliano - facebook.com facebook #Tennis Al #RolexMonteCarloMasters Matteo #Berrettini e Andrea #Vavassori vincono l'esordio nel doppio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie per 6-4, 4-6, 10-4. Domani, agli ottavi, gli azzurri affronteranno il duo Heliovaara/P x.com