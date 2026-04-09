LIVE Berrettini Vavassori-Heliovaara Patten 3-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | azzurri chiamati alla rimonta dopo il primo set

Al torneo di Montecarlo, l'incontro tra i due coppie in campo si è concluso con il punteggio di 3-6 a favore degli avversari. Gli azzurri sono ora chiamati a risalire nel secondo set, dopo aver perso il primo. La diretta streaming è disponibile online, con aggiornamenti continui sugli altri incontri in programma, tra cui quelli di Berrettini e Sinner.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Patten prende in pieno Vavassori con la volée. 30-15 Altro servizio vincente. 15-15 Matteo si riprende subito con una prima palla in campo vincente. 0-15 Doppio fallo del romano. Seconda. Berrettini serve per dare il via al secondo set! 3-6 SET HELIOVAARAPATTEN. Il finlandese è il migliore dei due e lo dimostra anche con l’ultimo punto piazzando sulla riga una volée molto complessa. Gli azzurri adesso devono rimontare. Seconda. 40-0 Altro smash del finlandese. Sono tre i set point per gli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 3-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurri chiamati alla rimonta dopo il primo set LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Cash e Glaspool in vantaggio, diminuisce l’attesa degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro due specialisti; Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming; LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 4-6 10-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano al match tie-break; ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 9 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo. Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNell'incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Matteo ... oasport.it LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio del britannicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da ... oasport.it Berrettini e Vavassori battono De Minaur e Norrie e raggiungono gli ottavi a Monte-Carlo dove affronteranno Heliovaara e Patten, subito fuori Arnaldi contro Giron, la classifica è impietosa per il sanremese #tennisitaliano - facebook.com facebook #Tennis Al #RolexMonteCarloMasters Matteo #Berrettini e Andrea #Vavassori vincono l'esordio nel doppio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie per 6-4, 4-6, 10-4. Domani, agli ottavi, gli azzurri affronteranno il duo Heliovaara/P x.com