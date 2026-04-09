LIVE Berrettini Vavassori-Heliovaara Patten 3-6 6-7 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | azzurri eliminati arresa dopo due set di battaglia

Nel torneo di Montecarlo, gli azzurri hanno concluso la loro partita con una sconfitta in due set contro gli avversari. La sfida si è conclusa con il punteggio di 3-6, 6-7, dopo due turni di gioco intensi e combattuti. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili online, e ha rappresentato l'ultimo atto per gli italiani nel torneo. Sono stati inoltre annunciati altri incontri in programma nella giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) 16.20 Niente da fare per Berrettini e Vavassori che nonostante non giochino praticamente quasi mai insieme hanno dimostrato di poter disputare grandi match nonostante la poca intesa. Gli azzurri si arrendono dopo un’ora e venticinque minuti di battaglia dove non hanno assolutamente sfigurato, tutt’altro: Heliovaara e Patten sono una coppia oggettivamente più affiatata, e hanno meritato la vittoria anche se sarebbe stato bello scoprire l’atteggiamento dei due italiani nel match tie-break. 3-6 6-7 (1) GAME, SET AND MATCH! Vincono Heliovaara e Patten con la risposta vincente del finlandese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 3-6 6-7, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurri eliminati, arresa dopo due set di battaglia LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 3-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurri chiamati alla rimonta dopo il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 3-6 4-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il torinese annulla due palle break al servizio, azzurri avantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro due specialisti; Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming; LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 4-6 10-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano al match tie-break; ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 9 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo. LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: resiste il servizio di entrambe le coppieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da ... oasport.it Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNell'incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Matteo ... oasport.it Berrettini e Vavassori battono De Minaur e Norrie e raggiungono gli ottavi a Monte-Carlo dove affronteranno Heliovaara e Patten, subito fuori Arnaldi contro Giron, la classifica è impietosa per il sanremese #tennisitaliano - facebook.com facebook #Tennis Al #RolexMonteCarloMasters Matteo #Berrettini e Andrea #Vavassori vincono l'esordio nel doppio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie per 6-4, 4-6, 10-4. Domani, agli ottavi, gli azzurri affronteranno il duo Heliovaara/P x.com