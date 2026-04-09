LIVE Berrettini Vavassori-Heliovaara Patten 3-6 5-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il britannico servirà per allungare il secondo set

Al torneo di Montecarlo, il match tra due coppie prosegue con un primo set concluso 6-3 a favore degli avversari. Attualmente, nel secondo set, il britannico sta servendo con il punteggio di 5-4, cercando di prolungare la partita. La partita è trasmessa in diretta e gli spettatori possono aggiornarsi sui risultati in tempo reale, con altri incontri in corso e programmati nel corso della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Finisce in rete la volée di Heliovaara. Serve Patten, che parte con una seconda palla. 5-4 GAME BERRETTINIVAVASSORI! Con l’ottavo ace della coppia, il romano chiude il servizio. 40-15 Ace importantissimo di Berrettini, mancava da un po’. Sono sette quelli della coppia azzurra. 30-15 Vavassori mette subito le cose in chiaro con lo smash vincente. 15-15 La risposta di Heliovaara viene deviata dal nastro, Vavassori è costretto a mandare fuori il dritto successivo. Punto fortunato per i due avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 3-6 5-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il britannico servirà per allungare il secondo set LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio del britannicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 3-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurri chiamati alla rimonta dopo il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro due specialisti; Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming; LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 4-6 10-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano al match tie-break; ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 9 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo. LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: resiste il servizio di entrambe le coppieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da ... oasport.it Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNell'incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Matteo ... oasport.it Berrettini e Vavassori battono De Minaur e Norrie e raggiungono gli ottavi a Monte-Carlo dove affronteranno Heliovaara e Patten, subito fuori Arnaldi contro Giron, la classifica è impietosa per il sanremese #tennisitaliano - facebook.com facebook #Tennis Al #RolexMonteCarloMasters Matteo #Berrettini e Andrea #Vavassori vincono l'esordio nel doppio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie per 6-4, 4-6, 10-4. Domani, agli ottavi, gli azzurri affronteranno il duo Heliovaara/P x.com