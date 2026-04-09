LIVE Berrettini Vavassori-Heliovaara Patten 3-6 5-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il britannico servirà per allungare il secondo set

Da oasport.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Montecarlo, il match tra due coppie prosegue con un primo set concluso 6-3 a favore degli avversari. Attualmente, nel secondo set, il britannico sta servendo con il punteggio di 5-4, cercando di prolungare la partita. La partita è trasmessa in diretta e gli spettatori possono aggiornarsi sui risultati in tempo reale, con altri incontri in corso e programmati nel corso della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Finisce in rete la volée di Heliovaara. Serve Patten, che parte con una seconda palla. 5-4 GAME BERRETTINIVAVASSORI!  Con l’ottavo ace della coppia, il romano chiude il servizio. 40-15 Ace importantissimo di Berrettini, mancava da un po’. Sono sette quelli della coppia azzurra. 30-15 Vavassori mette subito le cose in chiaro con lo smash vincente. 15-15 La risposta di Heliovaara viene deviata dal nastro, Vavassori è costretto a mandare fuori il dritto successivo. Punto fortunato per i due avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 3-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurri chiamati alla rimonta dopo il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.

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