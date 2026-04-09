LIVE Berrettini Vavassori-Heliovaara Patten 3-6 4-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il torinese annulla due palle break al servizio azzurri avanti

Al torneo di Montecarlo, i match tra Berrettini e Vavassori contro Heliovaara e Patten sono in corso, con il punteggio di 3-6, 4-3. Il giocatore torinese ha salvato due palle break al suo servizio, mantenendo il vantaggio degli azzurri. La partita è in diretta, mentre altre sfide tra i tennisti italiani sono programmate per le prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) Serve Heliovaara. 4-3 GAME BERRETTINIVAVASSORI! Ottima reazione da parte del torinese che piazza un’altra prima, questa volta esterna, con la risposta di Patten che finisce in rete. 40-40 La prima se ne va con la prima palla di Vavassori e con la risposta in rete di Heliovaara. 30-40 Risposta in lungolinea di rovescio di Patten. Due palle break sanguinose per gli azzurri da annullare. Seconda palla. 30-30 E la prima arriva! Berrettini può chiudere a rete con la volée alta. 15-30 Bellissimo lungolinea di rovescio di Patten. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 3-6 4-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il torinese annulla due palle break al servizio, azzurri avanti LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 6-4, 1-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurri avanti set e break!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 LA RISPOSTA DI ROVESCIO DI BOLELLI!! Seeeeeeconda 40-40 Prima a segno dellinglese. Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro due specialisti; Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming; LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 4-6 10-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano al match tie-break; ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 9 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo. LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: resiste il servizio di entrambe le coppieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da ... oasport.it Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNell'incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Matteo ... oasport.it Berrettini e Vavassori battono De Minaur e Norrie e raggiungono gli ottavi a Monte-Carlo dove affronteranno Heliovaara e Patten, subito fuori Arnaldi contro Giron, la classifica è impietosa per il sanremese #tennisitaliano - facebook.com facebook #Tennis Al #RolexMonteCarloMasters Matteo #Berrettini e Andrea #Vavassori vincono l'esordio nel doppio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie per 6-4, 4-6, 10-4. Domani, agli ottavi, gli azzurri affronteranno il duo Heliovaara/P x.com