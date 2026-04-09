LIVE Berrettini Vavassori-Heliovaara Patten 0-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio del britannico

Da oasport.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Berrettini e Vavassori contro Heliovaara e Patten è iniziato con il servizio del britannico. La partita fa parte dell'ATP di Montecarlo 2026 e si sta giocando in diretta. Sono stati segnalati aggiornamenti e approfondimenti sulla giornata di tornei in corso, con altri incontri in programma già dal mattino. La cronaca si sviluppa nel rispetto delle regole e senza commenti personali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Doppio fallo, il secondo della coppia e il primo per Heliovaara. Ancora una seconda per il finlandese. 30-0 Resta in campo la volée di Patten. Seconda. 15-0 Berrettini spinge la risposta di dritto ma non trova il campo. Serve Heliovaara, che parte con una seconda. 1-1 GAME BERRETTINIVAVASSORI! Fa tutto il romano, che chiude con l’ace. 40-0 Dritto lungolinea vincente di Berrettini! Seconda. 30-0 Altro servizio vincente per il romano. 15-0 Prima vincente di Matteo. Serve Berrettini. 0-1 GAME HELIOVAARAPATTEN. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights

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