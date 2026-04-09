LIVE Berrettini Vavassori-Heliovaara Patten 0-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio del britannico

Il match tra Berrettini e Vavassori contro Heliovaara e Patten è iniziato con il servizio del britannico. La partita fa parte dell'ATP di Montecarlo 2026 e si sta giocando in diretta. Sono stati segnalati aggiornamenti e approfondimenti sulla giornata di tornei in corso, con altri incontri in programma già dal mattino. La cronaca si sviluppa nel rispetto delle regole e senza commenti personali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Doppio fallo, il secondo della coppia e il primo per Heliovaara. Ancora una seconda per il finlandese. 30-0 Resta in campo la volée di Patten. Seconda. 15-0 Berrettini spinge la risposta di dritto ma non trova il campo. Serve Heliovaara, che parte con una seconda. 1-1 GAME BERRETTINIVAVASSORI! Fa tutto il romano, che chiude con l’ace. 40-0 Dritto lungolinea vincente di Berrettini! Seconda. 30-0 Altro servizio vincente per il romano. 15-0 Prima vincente di Matteo. Serve Berrettini. 0-1 GAME HELIOVAARAPATTEN. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio del britannico LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: inizia il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: sfida a due grandi specialistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro due specialisti; Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming; LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 4-6 10-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano al match tie-break; ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 9 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo. LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: sfida a due grandi specialistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da ... oasport.it Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNell'incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Matteo ... oasport.it Berrettini e Vavassori battono De Minaur e Norrie e raggiungono gli ottavi a Monte-Carlo dove affronteranno Heliovaara e Patten, subito fuori Arnaldi contro Giron, la classifica è impietosa per il sanremese #tennisitaliano - facebook.com facebook #Tennis Al #RolexMonteCarloMasters Matteo #Berrettini e Andrea #Vavassori vincono l'esordio nel doppio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie per 6-4, 4-6, 10-4. Domani, agli ottavi, gli azzurri affronteranno il duo Heliovaara/P x.com