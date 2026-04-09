LIVE Berrettini Vavassori-Heliovaara Patten 0-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | inizia il match

Alle ore 11 si è aperto il primo match del torneo ATP di Montecarlo tra i due giocatori italiani. Contestualmente, si sta svolgendo anche un altro incontro tra due atleti stranieri, con il punteggio ancora in parità. La partita tra Berrettini e Vavassori è appena iniziata, mentre si attende l'inizio delle altre sfide programmate per questa giornata. I tifosi sono in attesa di aggiornamenti in tempo reale sui risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Doppio fallo di Patten. Seconda. 30-0 Ace del britannico. 15-0 Servizio e smash per Patten. INIZIA IL MATCH 14.55 Termina il riscaldamento, sta per iniziare il match. 14.54 I primi a servire saranno Heliovaara e Patten, probabilmente sarà il britannico ad aprire le danze. 14.52 Nel frattempo, Sinner ha accusato un problema fisico nel secondo set. L’azzurro perde 6-7 il parziale, si va al terzo con Machac. 14.50 Entrano in campo i tennisti, finalmente! 14.47 Non si entra in campo prima delle 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: inizia il match LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: sfida a due grandi specialistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11. LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro due specialistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da... Temi più discussi: LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro due specialisti; Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming; LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie 6-4 4-6 10-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano al match tie-break; ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 9 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo. LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: sfida a due grandi specialistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da ... oasport.it Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNell'incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra, Matteo ... oasport.it Berrettini e Vavassori battono De Minaur e Norrie e raggiungono gli ottavi a Monte-Carlo dove affronteranno Heliovaara e Patten, subito fuori Arnaldi contro Giron, la classifica è impietosa per il sanremese #tennisitaliano - facebook.com facebook #Tennis Al #RolexMonteCarloMasters Matteo #Berrettini e Andrea #Vavassori vincono l'esordio nel doppio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie per 6-4, 4-6, 10-4. Domani, agli ottavi, gli azzurri affronteranno il duo Heliovaara/P x.com