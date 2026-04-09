LIVE Berrettini-Fonseca ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro sogna una partita colpo su colpo

Oggi si gioca l’incontro tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP di Montecarlo. La partita è in corso e sarà possibile seguirla in diretta. I due tennisti si stanno sfidando su uno dei campi principali del torneo, con l’obiettivo di avanzare ai quarti. Gli appassionati possono aggiornarsi sulle ultime azioni e risultati attraverso la nostra copertura in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca, valido per gli ottavi di finale del Torneo ATP di Montecarlo. Matteo Berrettini torna in campo al Masters 1000 di Montecarlo per giocarsi un posto nei quarti di finale: giovedì 9 aprile alle ore 11.00, sul Court des Princes, l’azzurro affronterà il giovane brasiliano Joao Fonseca in una sfida che mette di fronte esperienza e talento emergente. Il cammino del romano nel Principato è stato fin qui particolare ma estremamente convincente. Dopo aver beneficiato del ritiro di Roberto Bautista Agut al primo turno, Berrettini ha offerto una prestazione semplicemente dominante contro Daniil Medvedev, travolto con un clamoroso doppio 6-0 in appena 50 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna una partita colpo su colpo LIVE Berrettini-Medvedev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro ritrova una bestia nera dopo anniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di... LIVE Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: grande sfida al possibile ‘terzo incomodoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca, valido per... Temi più discussi: Matteo Berrettini - Joao Fonseca al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Berrettini-Fonseca oggi a Monte-Carlo: ecco dove vederla su Sky; Live Matteo Berrettini - João Fonseca - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/04/2026; LIVE Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: grande sfida al possibile ‘terzo incomodo. LIVE Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: grande sfida al possibile ‘terzo incomodoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'incontro tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca, valido per gli ... oasport.it Berrettini-Fonseca all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streamingSfida suggestiva all'orizzonte per Matteo Berrettini che negli ottavi di Monte-Carlo affronterà Joao Fonseca, un anno e mezzo dopo il precedente in Coppa Davis. Appuntamento giovedì alle 11 sul Campo ... sport.sky.it https://www.oasport.it/2026/04/masters-1000-monte-carlo-sinner-avanti-3-0-nei-precedenti-con-machac-berrettini-ha-gia-vinto-contro-fonseca/ I precedenti di Jannik Sinner e Matteo Berrettini contro i rivali negli ottavi di finale. Per il momento i nostri portacolori - facebook.com facebook Joao Fonseca carico per Berrettini: “Dieci brasiliano fanno molto rumore… Non ha perso game, ma…” - x.com