Lite in condominio per una finestra | maxi rissa tra due famiglie

Da bresciatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due famiglie sono rimaste coinvolte in una violenta lite all’interno di un condominio, sfociata in una maxi rissa. La disputa ha avuto origine da un problema legato a una finestra, e ha portato a scene di caos tra i condomini. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per placare gli animi e ricostruire quanto accaduto. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze legali è ancora stata comunicata.

Sembra quasi il titolo di un film, parafrasando il celebre La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock. Ma questa volta non c’è suspense cinematografica: c’è la realtà, ben più ruvida, andata in scena a Brescia, in un condominio di via Testi, nel quartiere Sant’Anna.Qui la finestra della scala. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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