Lite in condominio per una finestra | maxi rissa tra due famiglie

Due famiglie sono rimaste coinvolte in una violenta lite all’interno di un condominio, sfociata in una maxi rissa. La disputa ha avuto origine da un problema legato a una finestra, e ha portato a scene di caos tra i condomini. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per placare gli animi e ricostruire quanto accaduto. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze legali è ancora stata comunicata.

Sembra quasi il titolo di un film, parafrasando il celebre La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock. Ma questa volta non c’è suspense cinematografica: c’è la realtà, ben più ruvida, andata in scena a Brescia, in un condominio di via Testi, nel quartiere Sant’Anna.Qui la finestra della scala. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Rissa tra famiglie dopo la lite condominiale: padriUna lite condominiale degenerata in una violenta rissa tra famiglie a Padova, in particolare nel quartiere di Mortise, ha lasciato quattro feriti e... La rissa tra due famiglie per un ragazzo conteso a PalermoUn 32enne è stato arrestato e altre cinque sono state denunciate per una lite familiare in via Monfenera a Palermo. Temi più discussi: Legittimo il cancello sul pianerottolo condominiale se non ostacola il transito; Scoppia la lite nel condominio e quando i carabinieri arrivano scoprono una coltivazione di marijuana; Acqua colorata dai rubinetti dopo una lite condominiale, indagini in corso; Riunione di condominio al Puccini: Liti tra vicini? Per l’odore di fritto. Contratto di appalto in condominio e morosità: è valida la clausola anti?solidarietà?Il Tribunale di Napoli conferma la validità della clausola anti-solidarietà: l’appaltatore deve agire contro i condomini morosi. diritto.it Muggiò, lite in condominio incastra pusher: sequestrati oltre 3 kg di drogaMuggiò – Una banale lite tra vicini di casa si è trasformata in un maxi sequestro di stupefacenti a Muggiò. I Carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 28enne di origini rumene, già noto al ... monzaindiretta.it #Palermo, dalla lite sui social alla #rissa in strada: denunciate sei donne Nel quartiere #Settecannoli è stanno necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la calma. Alla base del diverbio ci sarebbero motivi legati alla gelosia @TgrRai x.com Una furiosa lite tra ragazze si è conclusa con tre ferite in ospedale - facebook.com facebook