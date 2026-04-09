L’Italia Team Olimpica e Paralimpica a San Pietro Papa Leone XIV | La persona rimanga al centro dello sport

L’Italia Team Olimpica e Paralimpica si è riunita oggi a San Pietro per un incontro con Papa Leone XVI. In precedenza, avevano partecipato a una cerimonia con il presidente della Repubblica, durante la quale è stata consegnata la bandiera italiana in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026. L’evento ha visto la presenza di atleti e rappresentanti delle discipline olimpiche e paralimiche.

Il Santo Padre accoglie gli Azzurri medagliati e quarti classificati. In dono per lui le Fiaccole di Milano Cortina Roma, 9 aprile 2026 – Dopo l’emozionante incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella riconsegna del Tricolore a seguito dei Giochi di Milano Cortina 2026(leggi qui), l’Italia Team Olimpica e Paralimpica ha incontrato, nella giornata di oggi, anche Papa Leone XVI. Gli Azzurri sono stati accolti nella Sala Clementina, seconda loggia del Palazzo Apostolico. Insieme agli Azzurri, medagliati e quarti classificati, nelle varie discipline in gara, sono stati accompagnati da una folta rappresentanza di autorità sportive e politiche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Busitalia accompagna l’Italia Team al Quirinale per la riconsegna del Tricolore delle OlimpiadiBusitalia chiude simbolicamente il cerchio che ha visto la società di Trenitalia protagonista della mobilità in occasione dei Giochi Olimpici ... travelquotidiano.com

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