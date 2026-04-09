In Italia sono state censite oltre 680.000 frane, anche se il numero reale potrebbe essere superiore. Di queste, solo poco più di 1.000 sono soggette a monitoraggio ufficiale, pari a circa lo 0,15 per cento. Le condizioni climatiche, tra pioggia e siccità, sono state collegate ai cambiamenti climatici, mentre gli esperti sottolineano come questa scarsità di dati renda difficile prevedere gli eventi futuri.

Su oltre 680mila frane censite in Italia, numero probabilmente non esaustivo rispetto a quelle davvero presenti, poco più di mille sono quelle ufficialmente monitorate. Non c’è un piano sistematico per cartografarle, cosa che avviene per altri tipi di eventi, come i terremoti. Non è previsto neppure dal tanto atteso (e criticato) Piano di adattamento al cambiamento climatico. Un controsenso, dato che tra i fattori che le innescano ci sono alcuni degli effetti del riscaldamento globale, come siccità e piogge intense. Di fatto, è stato proprio il monitoraggio della storica frana di Petacciato, in provincia di Campobasso (una delle più estese a livello europeo) a permette di evitare conseguenze peggiori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia monitora solo lo 0,15 per cento delle frane censite. Pioggia e siccità: quanto pesa il cambiamento climatico. Guzzetti (Cnr): “Così è complicato prevenire cosa avverrà”

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Sanità, DDL Schillaci: La Sfida Impossibile tra Monitoraggio e Casse Vuote Italia, Ministero della Salute, Regioni. Il cuore pulsante del sistema sociale italiano, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), è al centro di una tempesta legislativa. Il DDL Schillaci, prese - facebook.com facebook

Autostrade per l'Italia monitora la situazione.Una volta che il fronte franoso si sarà stabilizzato, si potranno valutare tempi di riapertura della tratta. Parla Christian Tucciarone, direttore del tronco di Pescara #IoSeguoTgr @VAIstradeanas x.com