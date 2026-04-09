L’Italia e il suo mare 

L’Italia ha una lunga tradizione legata al mare, che rappresenta un elemento centrale per il suo sviluppo economico e la sicurezza del territorio. Con un patrimonio costiero esteso e porti strategici, il mare influenza diversi settori, tra cui il commercio, la pesca e il turismo. L’importanza di comprendere questa relazione si riflette nell’attenzione alle attività marittime e alle strategie di tutela delle risorse marine, fondamentali per il Paese.

Imparare a “parlare salato” significa riconoscere il mare come fattore decisivo per economia e sicurezza nazionale.In un contesto segnato da dazi, tensioni geopolitiche e rotte marittime a rischio, il sistema logistico italiano affronta sfide cruciali. Ne parliamo con Luca Sisto, Direttore generale di Confitarma, per analizzare l’impatto su export, porti, Autostrade del Mare e sicurezza delle principali vie commerciali in un momento storico molto delicato. Volata Champions League, chi vince? Juventus a rischio, il Como è il grande favorito © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P. 🔗 Leggi su Panorama.it

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“Mare Fuori 6”, intervista ad Alfonso Capuozzo: “Simone avrà fame di vendetta, in lui mi rivedo nel suo essere testardo. Mare Fuori non è diseducativa, lancia un messaggio di speranza”Tra i personaggi di Mare Fuori 6 ritroveremo quello di Simone, interpretato da Alfonso Capuozzo.

Arrivata a Mare Fuori 6, la serie ha smarrito il suo focusLa prima parte di Mare Fuori 6 è arrivata su Rai Play lo scorso 4 marzo e, da ciò che abbiamo visto fino a questo momento, la serie che era stata un...

IL PROGRAMMA GCAP RICEVE IL SUO PRIMO CONTRATTO

Temi più discussi: Ancora un naufragio nel Mediterraneo: l'appello di Sant'Egidio ad Italia e Europa per intensificare i salvataggi in mare; Irini, Aspides e Atalanta: ora l’Italia guida tutte le missioni marittime Ue; 80 dispersi nel Mediterraneo nel naufragio di Pasqua; Perché la Marina italiana vuole mezzi a propulsione nucleare.

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La premier nell’informativa: l’auspicio dell'Italia è che la tregua si trasformi in una pace duratura - facebook.com facebook

Un giorno speciale per l’Italia Team del baseball! Facciamo tanti auguri a Noel!! #ItaliaTeam #HappyBDay @FIBSpress x.com