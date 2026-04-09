L’Italia continua a vincere in World Cup! Il Settebello liquida anche la Grecia in rimonta

L’Italia ha conquistato una vittoria nella seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup, battendo la Grecia dopo essere stata in svantaggio. La partita si è conclusa con il Settebello che ha ribaltato il risultato, portando a casa il successo. La squadra italiana ha dimostrato determinazione, ottenendo un risultato positivo anche questa volta. La competizione prosegue con l’Italia in corsa per ulteriori risultati importanti.

Si apre nel migliore dei modi per l’Italia la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: il Settebello, già qualificato alle Finals, comincia il proprio percorso nel Gruppo C superando in rimonta nell’ultimo quarto proprio i padroni di casa ellenici, sconfitti per 16-14. Nel primo quarto per tre volte la Grecia va in vantaggio, ma l’Italia ritrova sempre la parità. Il Settebello prova a scappare con un break di 4-0, che dal 2-3 porta gli azzurri sul 6-3. La Grecia nel finale accorcia, trovando il 6-4. Nella seconda frazione black-out del Settebello, e gli ellenici nel approfittano, ribaltando lo score: parziale di 0-5 e triplo vantaggio dei padroni di casa sul 6-9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia continua a vincere in World Cup! Il Settebello liquida anche la Grecia in rimonta Leggi anche: LIVE Italia-Grecia 16-14, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: successo in rimonta per il Settebello Pallanuoto, i convocati dell’Italia per la World Cup: il Settebello in Grecia per cercare le FinalsAl termine della settima giornata di ritorno della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, in programma sabato prossimo, il... Temi più discussi: Pallanuoto, l’Italia liquida gli Stati Uniti in World Cup ed è ad un punto dalle Finals; Niente più stranieri? Sessant'anni fa l'Italia lo fece. Ecco come andò; Italia ancora fuori dai Mondiali, il fallimento totale da Gravina a Gattuso: chi paga?; L’Italia è fuori dai Mondiali, ma la magia della World Cup continua con i nuovi set LEGO dedicati ai campioni del calcio. Pallanuoto, l’Italia liquida gli Stati Uniti in World Cup ed è ad un punto dalle FinalsSi completa la seconda giornata di sfide della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile: ad Alessandropoli, in Grecia, nel Gruppo B il ... oasport.it World Cup, il Settebello va: Usa travolti 15-8Ad Alessandropoli, in Grecia, bis azzurro dopo la vittoria sulla Spagna: triplette di Ferrero e Campopiano. Il girone si chiude contro la Croazia ... msn.com L’ULTIMO ATTO: LA WORLD CUP DI OSIJEK IN DIRETTA SU SPORTFACE Il sipario sta per calare sul circuito di Coppa del Mondo 2026. In Croazia, la ginnastica artistica internazionale celebra la sua tappa conclusiva: l’ultima occasione per testare la f - facebook.com facebook Sofia Raffaeli è BRONZO al cerchio alla World Cup di Sofia! #italgym #WCSofia x.com