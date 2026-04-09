L’istituto alberghiero di San Michele di Ganzaria sarà ristrutturato

L’istituto alberghiero di San Michele di Ganzaria sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione. Questa decisione mira a migliorare le condizioni dell’edificio e a garantire un ambiente più sicuro e funzionale per studenti e personale scolastico. I lavori sono stati approvati dalle autorità competenti e sono in fase di avvio, con l’obiettivo di completare l’intervento nel prossimo periodo.

Si compie un ulteriore passo concreto per la tutela degli studenti e del personale scolastico dell’istituto alberghiero di San Michele di Ganzaria. Questa mattina si è svolto, presso la sede dell’istituto, un incontro operativo finalizzato alla definizione degli interventi di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Controlli ad ampio raggio a San Michele di Ganzaria: identificate oltre 150 persone e riscontrate violazioni stradaliParallelamente, sono stati effettuati accertamenti in attività commerciali per controllare il rispetto delle autorizzazioni amministrative e delle... Completamento istituto alberghiero di Condofuri, c’è il progetto esecutivo“Non è stato un iter semplice quello che ha riguardato la riqualificazione dell’Istituto Alberghiero, ma era un impegno preso con la comunità e con... Temi più discussi: Le scuole hanno regalato penne, quaderni e zaini agli studenti in Ucraina; Udienza generale - I gruppi presenti; Sant’Angelo a Fasanella, riapre la Grotta di San Michele; Fior d’Albenga ai nastri di partenza, centro storico in festa. L’Istituto Damiani di Marsala protagonista al Concorso Nazionale Bacco e MinervaL'Istituto Agrario e Alberghiero Damiani di Marsala ha partecipato a San Michele all’Adige, presso la Fondazione Edmund Mach, la XXIII ... itacanotizie.it Progetti fantasma al San Michele, dopo inchiesta di Fanpage l’istituto chiede indietro i fondi alle OnlusL’inchiesta Amichetti d’Italia di Fanpage.it ha rivelato che l’istituto San Michele presieduto dall’esponente di Fratelli d’Italia Giovani Libanori ha assegnato contributi a due associazioni – per ... fanpage.it O Glorioso San Michele Arcangelo, assisti e proteggi questa città di Sala Consilina, che da secoli ti ha eletto come suo particolare Protettore ed ha imparato a chiamarti in ogni sua necessità. Non venga mai meno il tuo valido patrocinio anche quando non lo m - facebook.com facebook Controlli ad ampio raggio a San Michele di Ganzaria: identificate oltre 150 persone e riscontrate violazioni stradali x.com