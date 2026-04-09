Liste d’attesa | medici e Conferenza delle regioni accolgono l’appello della Meloni Pronti a collaborare

Il governo ha annunciato la volontà di collaborare con le Regioni e i medici per affrontare il problema delle liste d’attesa nella sanità. La Conferenza delle Regioni ha accolto favorevolmente l’appello del governo, manifestando disponibilità a collaborare. La questione riguarda l’efficienza dei servizi sanitari e la riduzione dei tempi di attesa per i pazienti. Le parti si sono dette pronte a lavorare insieme per trovare soluzioni concrete.

La sanità resta una priorità del governo Meloni, che ha intenzione di collaborare con tutti gli enti predisposti per risolvere il problema sulle liste d’attesa. Come ha sottolineato la premier nel suo intervento alla Camera, rivendicando l’azione dell’esecutivo che «ha portato il Fondo sanitario nazionale al livello più alto di sempre: 143 miliardi nel 2026, 17 miliardi in più rispetto all’insediamento». Nonostante ciò, «è evidente che, per molti italiani, i tempi restano troppo lunghi, l’accesso troppo difficile, le differenze territoriali ancora troppo marcate» e per questo motivo la presidente del Consiglio ha voluto rivolgere alle regioni «una disponibilità e un appello: facciamo squadra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Liste d’attesa: medici e Conferenza delle regioni accolgono l’appello della Meloni. “Pronti a collaborare” Case della Comunità in Liguria, l’assessore Nicolò: “200 medici pronti a collaborare”Sono state 200 le domande di collaborazione libero-professionale pervenute da medici per offrire il loro contributo di assistenza primaria alle 32... Leggi anche: Ordini medici a Meloni: "Investire su professionisti per ridurre liste d'attesa" Temi più discussi: Soldi dai pazienti per saltare la lista d'attesa, medico licenziato; Controlli sulle liste d’attesa: Carabinieri del NAS di Taranto scoprono sistema parallelo di visite in struttura pubblica. Licenziato un dirigente medico; Liste d'attesa. Schillaci: Dove la legge funziona i tempi si riducono. Ma resta il divario tra le Regioni; Milano scende in piazza per il diritto alla salute. Sanita': Ordini medici a Meloni, pronti a collaborare su liste d'attesaLa richiesta: investire sui professionisti della salute (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 apr - Anche gli Ordini dei medici sono pronti a dare ... ilsole24ore.com Ordini medici a Meloni: Investire su professionisti per ridurre liste d’attesa(Adnkronos) - Le liste d'attesa sono il problema dei problemi. Tutti vorrebbero che si riducessero, ma si è investito poco sui professionisti ... tuobenessere.it , Siracusa 9.4.2026 - In riferimento agli articoli pubblicati in questi giorni sulla stampa in tema di liste di attesa, l’Asp di Siracusa ritiene opportu - facebook.com facebook Meloni e il discorso delle promesse mancate: il flop liste d'attesa, annunci bis su casa e sicurezza x.com