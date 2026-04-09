Gli studenti della quarta A della scuola primaria Francesco Tumiati hanno affrontato un nuovo impegno giornalistico intervistando una musicista che, già a 12 anni, si esibiva tra altri musicisti. L’esperienza ha rappresentato un momento di apprendimento e confronto diretto con una professionista del settore, passando dalla scrittura di un articolo di cronaca alla realizzazione di un’intervista, un genere che richiede attenzione e capacità di ascolto.

Non solo l’articolo di cronaca, i reporter della classe quarta A della scuola primaria Francesco Tumiati si sono cimentati anche con un’intervista, un genere giornalistico non così facile. Ottimo il risultato, belle le domande che hanno saputo fare. INTERVISTA A ROSA LUNA CODECA’. (presidente dell’Orchestra a Plettro Gino Neri) Che ruolo hai all’interno della Gino Neri? "Beh in realtà più di uno: sono presidente, orchestrale e gestisco i social" A che età hai iniziato a suonare il mandolino? "In verità, il mio primo strumento è stato la chitarra. Mi sono iscritta alla scuola di musica Gino Neri a 12 anni, ma circa sei anni dopo ho intrapreso un nuovo percorso e ho iniziato a suonare il mandolino" Cosa ti ha spinto a cambiare? "All’inizio la curiosità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’intervista a Rosa Luna Codecà : "Io, già a 12 anni tra i musicisti"

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