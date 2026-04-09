Durante un ascolto telefonico, una senatrice del partito di governo discute con un collaboratore riguardo a un consorzio di imprese coinvolto in servizi a Milano. La conversazione tocca dettagli sulle attività del consorzio e sulle modalità di collaborazione tra le parti. Il dialogo, registrato durante un’indagine, fa emergere alcune dinamiche interne legate alle operazioni commerciali nella regione. La trascrizione completa dell’intercettazione è ora oggetto di analisi da parte degli inquirenti.

"Praticamente noi su Milano, abbiamo un consorzio di imprese sui servizi (.) facciamo anche noi (.) il discorso mutui, leasing (.) tutte queste cose (.) con determinate condizioni a livello consorziali". Così parlava, intercettato nel 2020, Gioacchino Amico, presunto referente della camorra romana dei Senese in Lombardia, ora imputato e pentito nel processo Hydra sull’alleanza tra esponenti delle tre mafie. Amico - si legge in un’informativa agli atti - "su richiesta" di Carmela Bucalo - prima deputata e ora senatrice di FdI, non indagata - "contattava" un avvocato "interessato ad un finanziamento di 400500mila euro per la ristrutturare un edificio sull’isola di Salina". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’intercettazione tra la senatrice FdI e Amico

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