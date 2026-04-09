L'Inter sta considerando un trasferimento dal Bayern Monaco per rinforzare il reparto difensivo. La squadra ha avanzato una richiesta di prestito per l’ex giocatore del Napoli, attualmente in forza al club tedesco. Nel frattempo, si susseguono le voci su un possibile addio di Bastoni, che potrebbe trasferirsi al Barcellona, e su diversi contratti in scadenza tra i nerazzurri. Il mercato estivo è entrato nel vivo con queste trattative.

di Alessio Lento Il mercato estivo dell’ Inter è già entrato nel vivo e una delle priorità per i nerazzurri sembra essere la difesa, visto anche il possibile addio di Alessandro Bastoni, direzione Barcellona, e diversi giocatori in scadenza di contratto. La notizia che sta prendendo piede nelle ultime ore riguarda un ritorno in Italia. L’Inter avrebbe, infatti, chiesto informazioni al Bayern Monaco per ottenere in prestito il difensore sudcoreano Kim Min-jae, che ha lasciato un buon ricordo nel calcio italiano grazie alla sua stagione al Napoli, coronata con la vittoria dello scudetto con Luciano Spalletti allenatore. Kim, che dopo il trasferimento in Germania non ha trovato il tanto spazio sperato, sembra ora essere sul punto di tornare in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - L’Inter guarda in casa Bayern per la difesa: chiesto il prestito dell’ex Napoli Kim

Ok del Bayern Monaco, il colpo in difesa è KimKim Min-jae è vicino dal cambiare maglia durante questa sessione di calciomercato con il sudcoreano che non sembra essere uno dei punti fermi del...

Calciomercato Milan, idea Kim per la difesa: svelata la strategia per l’assalto in estate al Bayern MonacoMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Milan, vietato sbagliare! Con la Lazio l’occasione per accorciare...

Temi più discussi: Kim chiama l'Italia? Le Big di Serie A osservano la situazione al Bayern: le ultime; Kim Min-jae, il ritorno in Italia è possibile: c’è una big sull’ex Napoli – TMW; Difesa, Acerbi e de Vrij salutano. L’Inter pensa al grande colpo: Si studia la formula Akanji; Kim dispiaciuto per l'esclusione dell'Italia dai Mondiali: Ci sono diversi miei amici in rosa, avrei voluto affrontarli.

L'Inter guarda al Made in Germany: Kim per la difesa, Goretkza e Brandt i nomi a centrocampoPer l'Inter la prossima sarà un'estate cruciale, con tanti giocatori in partenza per scadenza di contratto che a meno di sorprese dovrebbero lasciare Appiano per poi essere sostituiti da altrettanti ... m.tuttomercatoweb.com

Kim, possibile ritorno in Serie A? L'Inter studia il grande colpo, la mossa di AusilioTra le squadre più attese sul prossimo mercato estivo c'è sicuramente l'Inter che dovrà fare una mini-rivoluzione per svecchiare la rosa. Il reparto che vedrà più cambiamenti sarà sicuramente quello d ... msn.com

Kim Min-Jae strizza l’occhio alla Serie A: “A Napoli benissimo. Italia, che dispiacere” x.com

Ci sono momenti che "conquisti" senza sgomitare, chiedere, con la forza che ti viene dalla passione, dall'ammirazione. Questo è uno di quelli. #NastridArgento #grandiserie #napoli #conferenzastampa Laura Delli Colli #KimRossiStuart #protagonista #ilGattop - facebook.com facebook