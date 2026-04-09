Linea Adriatica | da venerdì alle 6 sarà riattivata progressivamente la circolazione ferroviaria
A partire da venerdì 10 aprile alle 6 del mattino, la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia sarà riattivata in modo graduale. La ripresa dei treni avverrà con una riduzione della velocità come misura di sicurezza. La circolazione riprenderà progressivamente nel corso della giornata.
Da venerdì 10 aprile, alle ore 6 di mattina, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara–Foggia, con una riduzione cautelativa della velocità. La conferma arriva anche da Trenitalia dopo la riunione al Ministero delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Adriatica: da oggi circolazione dei treni regolareCompletamento della terza fase di riqualificazione infrastrutturale nel tratto compreso tra Pescara e Foggia.
Temi più discussi: Da venerdì mattina alle 6 riprende la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica; Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorni; Ferrovia Adriatica, da domani riapertura graduale tra Pescara e Foggia dopo la frana di Petacciato; Adriatica, ripresa ridotta dei treni ma camion ancora bloccati.
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Fs, graduale riattivazione tratta Foggia-Pescara da venerdì alle 6Da domani, venerdì 10 aprile, alle ore 6, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara-Foggia, con una riduzione cautelativa della veloci ... ansa.it
Dalle 6 di venerdì 10 aprile riparte gradualmente la circolazione ferroviaria tra Pescara e Foggia, dopo la frana sulla linea Adriatica. Possibili ritardi e cancellazioni per AV, Intercity e Regionali. - facebook.com facebook
Da venerdì 10 aprile, alle ore 6, riprende la circolazione dei treni sulla linea Adriatica. I lavori - (guarda il video nell'articolo) - iniziati questo pomeriggio #IoSeguoTgr x.com