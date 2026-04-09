L' incontro a Montecarlo il gala di Le Figaro le foto di Paris Match | cosa sappiamo sulla storia tra Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone

Il 9 aprile 2026, diverse testate hanno pubblicato immagini che ritraggono il leader di un partito politico francese insieme a una donna di nobili origini. Le foto sono state scattate durante un evento a Montecarlo, e sono state successivamente pubblicate su riviste di alta moda e cronaca internazionale, creando scalpore tra i media. La coppia appare in atteggiamenti affettuosi, e le immagini hanno fatto il giro del web, suscitando molte curiosità.

Roma, 9 aprile 2026 – Un reportage fotografico tanto patinato da sembrare quasi una messa in scena: il giovane presidente del Rassemblement national, Jordan Bardella, è finito in prima pagina sulla celebre rivista francese, mano nella mano con Maria Carolina di Borbone. I due sono stati fotografati durante una passeggiata su un sentiero delle Isole Sanguinarie – un arcipelago a circa venti minuti da Ajaccio, in Corsica – lontano dagli sguardi indiscreti ma non dagli obiettivi dei paparazzi. L’articolo, firmato da uno pseudonimo, vanta la relazione con toni da fiaba moderna: lei una “principessa proveniente dalla più alta nobiltà: portamento sovrano, temperamento risoluto, erede di un rango che non considera né un privilegio né un ornamento”, lui “un politico del popolo, la cui ascensione è innegabile”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'incontro a Montecarlo, il gala di Le Figaro, le foto di Paris Match: cosa sappiamo sulla storia tra Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone alla festa di Le Figaro: in Francia è gossipSi accende il gossip in Francia dopo che il delfino di Marine Le Pen, Jordan Bardella, è stato visto partecipare ad un evento organizzato dal... Il cortocircuito sulla presunta liaison tra Jordan Bardella e Maria Carolina di BorboneQuando un politico di destra si mostra vicino al popolo, tutti gli danno addosso perché è di destra. Argomenti più discussi: Tennis: a Montecarlo Sinner parte forte, ma 'l'obiettivo è Parigi'; Sinner: 'Contento del debutto sul rosso a Monte-Carlo 2026, l'obiettivo è Parigi'. VIDEO; Tomas Machac, chi è l'avversario di Sinner a Montecarlo. Dove vedere il match in tv e a che ora; Matteo Berrettini travolge un nervoso Daniil Medvedev: doppio 6-0, rivedi il match in 2'. L'incontro a Montecarlo, il gala di Le Figaro, le foto di Paris Match: cosa sappiamo sulla storia tra Jordan Bardella e Maria Carolina di BorboneIl settimanale francese Paris Match pubblica una serie di foto del leader dell’estrema destra francese insieme alla principessa delle Due Sicilie. Il politico del popolo, da sempre riservato sulla p ... quotidiano.net AMORE REALPOLITIK Sembra che ci sia una storia d’amore tra la principessa Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella. I due sono stati fotografati da Paris-Match e pubblicati durante una passeggiata in Corsica. Jordan Bardella, l presidente del Rasse - facebook.com facebook #EuroLeague | Virtus Bologna-Paris Basketball: le info utili del match x.com