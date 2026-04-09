L' inchiesta sulla Sanità il Riesame restituisce i 90mila euro a Iacolino

Il tribunale del Riesame ha disposto il dissequestro di 90mila euro trovati nell'abitazione di un ex manager, attualmente indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. La somma, precedentemente sequestrata, è stata restituita all’indagato. L’indagine riguarda un'indagine più ampia su un presunto giro di mazzette che coinvolge un funzionario regionale e altri soggetti. La vicenda si inserisce in un’inchiesta sulla sanità regionale.

Il tribunale del Riesame, come riporta Ansa, ha dissequestrato i 90mila euro trovati in casa dell'ex manager Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione nell'ambito di una inchiesta su un giro di mazzette che ha coinvolto un funzionario regionale e un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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"Stiamo valutando le risorse disponibili, intervenire con il commissariamento lo dice una norma nazionale". Così il governatore Antonio Decaro sulla notizia anticipata da Telerama sul possibile e probabile commissariamento della sanità che comporterà l'aum - facebook.com facebook