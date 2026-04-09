Il cielo sopra la Liguria oggi, giovedì 9 aprile 2026, è prevalentemente sereno, con il sole che domina gran parte della regione. Le temperature hanno superato i 25 gradi in molte zone, segnando una primavera anticipata rispetto alla normalità stagionale. Le previsioni indicano condizioni di stabilità atmosferica e assenza di precipitazioni significative lungo tutta la giornata.

Il cielo sopra la Liguria si presenta oggi, giovedì 09 aprile 2026, con un manto prevalentemente soleggiato che interessa gran parte della regione. Le temperature mostrano un netto riscaldamento, superando i 20 gradi sia lungo le fasce costiere che nelle zone dell’entroterra, offrendo una mattinata caratterizzata da condizioni atmosferiche estremamente stabili. Equilibrio termico tra mare e colline. L’analisi meteorologica per la zona di Città della Spezia e dei territori limitrofi delinea un quadro di grande piacevolezza climatica. Nelle aree interne, il sereno dominerà la scena, permettendo alle temperature massime di raggiungere soglie vicine ai 25 gradi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, primavera anticipata: sole e termometri oltre i 25 gradi

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Primavera 2026: sole e piogge, fino a 20 gradiLa primavera del 2026 si annuncia precoce ma incerta, con temperature superiori alla media stagionale che convivono con l’arrivo di impulsi instabili.

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Grandi opere e Pnrr, allarme in Liguria sui cantieri avviati x.com

09.04.2026 ore 6.30 Novevirgola il riscontro termico questa mattina al paesello... Serenazza total bodi su casa Liguria... Qualche drappo di Santissima o di Caligo davanti la battigia... Bonaccia, Mestizia elevata sia nelle conche interne che affacciati a Mare No - facebook.com facebook