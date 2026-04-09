Secondo i dati più recenti dell’Istat, la Liguria sta attraversando una fase difficile dal punto di vista economico, con quasi un lavoratore su cinque che si trova a rischio di povertà. L’indagine rivela un aumento significativo dei livelli di esclusione sociale e di precarietà lavorativa nella regione, evidenziando una situazione difficile per molte famiglie e individui.

La fragilità economica della Liguria emerge con forza dai nuovi rilevamenti Istat, che mostrano un incremento preoccupante del rischio di povertà e dell’esclusione sociale nella regione. Secondo i dati, la percentuale di cittadini in condizioni di vulnerabilità è balzata dal 13,8% al 19,7%, mentre le famiglie caratterizzate da una bassa intensità lavorativa sono passate dal 4,9% al 7,1%. Stefano Giordano, capogruppo regionale del M5S, ha denunciato come questa deriva colpisca anche chi possiede un impiego, evidenziando l’inadeguatezza dei compensi rispetto al costo della vita attuale. Il divario tra occupazione e dignità salariale. Il cuore del problema risiede nella discrepanza tra la presenza di posti di lavoro e la reale capacità di questi di garantire un’esistenza dignitosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria in crisi: quasi 1 lavoratore su 5 rischia la povertà

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