Lichtsteiner confessa | Ecco perché ho detto no all’Inter

Stephan Lichtsteiner ha rivelato le ragioni che lo hanno portato a rifiutare un trasferimento all’Inter. L’ex calciatore svizzero ha spiegato di aver preso questa decisione dopo aver valutato attentamente le offerte ricevute, mantenendo il suo legame con la Juventus. La sua scelta è stata condivisa pubblicamente in un’intervista, senza riferimenti a motivazioni personali o altri dettagli. La vicenda si inserisce nel contesto delle trattative di mercato tra i due club.

Il legame tra Stephan Lichtsteiner e la Juventus resta indissolubile, anche a distanza di anni. In una recente e approfondita intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex terzino svizzero è tornato a parlare del suo passato in bianconero, svelando un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare la sua carriera, ma non la sua fedeltà cromatica. Nonostante un periodo di forti tensioni con il club e con l’allora allenatore Massimiliano Allegri, Lichtsteiner scelse di non cedere alle lusinghe dei rivali storici. La proposta dell’ Inter era concreta, ma lo svizzero non ebbe dubbi nel rispedirla al mittente, anteponendo il cuore alla logica professionale del momento. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Mlacic confessa: “Ecco perché ho rifiutato l’Inter” Progetto stadio, Menchetti: "Ecco perché ho detto no alla pratica"Inizia con una premessa la nota del consigliere comunale Michele Menchetti riguardo al Progetto di fattibilità economica finanziaria dello stadio...