Liceo nel Pavese chiuso da settimane per amianto

Da tv2000.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Broni, un liceo è stato chiuso da settimane a causa di problemi legati alla presenza di amianto. Durante i lavori di installazione di un ascensore, gli studenti sono stati esposti a polvere di amianto, portando alla sospensione delle attività scolastiche. La decisione di chiudere l’edificio è stata presa in attesa di interventi di bonifica e verifiche sulla sicurezza. La situazione ha suscitato discussioni tra genitori, studenti e autorità locali.

Pavia. Polemiche per la chiusura di un liceo a Broni. Durante i lavori per un ascensore, gli studenti sono stati esposti a polvere di amianto. Servizio di Antonella Mazza Teruel. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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