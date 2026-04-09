Liceo nel Pavese chiuso da settimane per amianto

A Broni, un liceo è stato chiuso da settimane a causa di problemi legati alla presenza di amianto. Durante i lavori di installazione di un ascensore, gli studenti sono stati esposti a polvere di amianto, portando alla sospensione delle attività scolastiche. La decisione di chiudere l’edificio è stata presa in attesa di interventi di bonifica e verifiche sulla sicurezza. La situazione ha suscitato discussioni tra genitori, studenti e autorità locali.

Pavia. Polemiche per la chiusura di un liceo a Broni. Durante i lavori per un ascensore, gli studenti sono stati esposti a polvere di amianto. Servizio di Antonella Mazza Teruel. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Liceo nel Pavese chiuso da settimane per amianto Leggi anche: Amianto in un liceo del Pavese. Petizione dei genitori: "Abbiamo paura per i nostri figli" Liceo Gravina Crotone, Arpacal avvia monitoraggio per amiantoCrotone, un monitoraggio ambientale specifico è stato attivato nei prossimi giorni dall'Arpacal sul tetto del Liceo Gravina, in via Giovanni Paolo... Liceo nel Pavese chiuso da settimane per amianto Temi più discussi: Broni, ancora chiuso per amianto il liceo Golgi; Broni, c’è l’amianto nell’ascensore del liceo Golgi: scuola chiusa fino a dopo pasqua; Tracce di amianto al piano terra Liceo chiuso almeno fino a lunedì; Il liceo Golgi di Broni chiude per tracce di amianto: Polveri anche vicino alle aule, forse studenti esposti. Un liceo nel Pavese è chiuso da settimane per amianto: cosa rischiano gli studentiSiamo a Broni, dove il minerale ha già ucciso almeno 700 persone. Le fibre, per ora, sono state trovate solo nel cantiere scolastico. I genitori: «I nostri figli coperti di polvere» ... avvenire.it Broni, ancora chiuso per amianto il liceo GolgiStudenti ancora in didattica a distanza in attesa di nuovi controlli e della decisione di provincia e Ats sulla riapertura ... rainews.it Dal liceo di Bra ai tornei internazionali: il percorso di determinazione e sacrificio del giovane tennista azzurro. - facebook.com facebook “Caro Liceo Classico, anche se non sembra questa è una lettera d’amore” x.com