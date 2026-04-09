Liceo Alfano I la dirigente Barone | Sulla facciata di via dei Mille servono fatti non passerelle

Dal 2019, il liceo Alfano I ha segnalato più volte alla Provincia problemi riguardanti la facciata di via dei Mille, con episodi di distacco dell’intonaco e caduta di calcinacci. La dirigente dell’istituto ha dichiarato che sulla questione sono necessari interventi concreti e non semplici dichiarazioni pubbliche. La situazione rappresenta un rischio per la sicurezza di studenti, docenti e personale, e le richieste di intervento sono state ripetute nel corso degli anni.

Dal 2019 il Liceo Alfano I segnala “con continuità alla Provincia le criticità relative alla facciata della sede di via dei Mille, con episodi di distacco dell’intonaco e caduta di calcinacci che nel tempo hanno rappresentato un potenziale rischio per l’incolumità di studenti, docenti, personale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Caterino sulla zona industriale: "Basta tavoli tecnici, servono fatti e cronoprogrammi"La consigliera comunale interviene sull'istituzione di un nuovo organismo di studio per il monitoraggio e il rilancio dell’area "Un altro comitato... Vandalismi, l’opposizione incalza: "Basta parole, servono fatti e investimenti sulla videosorveglianza"In seguito ai recenti atti vandalici che hanno colpito, a San Mauro Pascoli, via dei Mille e via del Centro nella scorsa notte, il gruppo consiliare... Argomenti più discussi: Salerno, Mazzariello incontra gli studenti del liceo artistico Alfano I; Crollo di intonaco da un condominio: intervengono i vigili del fuoco; Curiosità, incontro in Provincia con il cantautore Antonio Mazzariello; Provincia di Salerno, studenti incontrano cantautore Antonio Mazzariello. Salerno, Mazzariello incontra gli studenti del liceo artistico Alfano IIl giovane cantautore ha partecipato, nella sezione giovani, all'ultimo Festival di Sanremo col brano Manifestazione d'amore ... rainews.it Antonio Mazzariello incontra gli studenti del Liceo Musicale Alfano I a Salerno: musica, esperienza e confronto dopo Sanremo Giovani - facebook.com facebook