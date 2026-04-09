Liceo Alfano I la dirigente Barone | Sulla facciata di via dei Mille servono fatti non passerelle

Da salernotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2019, il liceo Alfano I ha segnalato più volte alla Provincia problemi riguardanti la facciata di via dei Mille, con episodi di distacco dell’intonaco e caduta di calcinacci. La dirigente dell’istituto ha dichiarato che sulla questione sono necessari interventi concreti e non semplici dichiarazioni pubbliche. La situazione rappresenta un rischio per la sicurezza di studenti, docenti e personale, e le richieste di intervento sono state ripetute nel corso degli anni.

Dal 2019 il Liceo Alfano I segnala “con continuità alla Provincia le criticità relative alla facciata della sede di via dei Mille, con episodi di distacco dell’intonaco e caduta di calcinacci che nel tempo hanno rappresentato un potenziale rischio per l’incolumità di studenti, docenti, personale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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