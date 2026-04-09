Licenziato per pregiudizi | la vendetta che costa un anno di stipendio

Un giovane nel settore audiovisivo ha perso il lavoro ingiustamente e ha deciso di agire in tribunale. Dopo un procedimento legale, ha ricevuto un risarcimento pari a un anno di stipendio. La causa ha portato anche alla rimozione della sua responsabile dall'istituto universitario. La vicenda mette in luce come una controversia sul lavoro possa avere conseguenze significative anche a livello personale e professionale.