Licenziato per pregiudizi | la vendetta che costa un anno di stipendio
Un giovane nel settore audiovisivo ha perso il lavoro ingiustamente e ha deciso di agire in tribunale. Dopo un procedimento legale, ha ricevuto un risarcimento pari a un anno di stipendio. La causa ha portato anche alla rimozione della sua responsabile dall'istituto universitario. La vicenda mette in luce come una controversia sul lavoro possa avere conseguenze significative anche a livello personale e professionale.
Un giovane professionista del settore audiovisivo ha trasformato un licenziamento ingiusto in una clamorosa vittoria personale, riuscendo a ottenere l’equivalente di un intero stipendio annuale e provocando, parallelamente, la rimozione della propria responsabile presso un istituto universitario. La vicenda, esplosa dopo che il dipendente, identificato con lo pseudonimo Mr. Kitten, è stato allontanato per abitudini personali non dichiarate in fase di selezione, mette in luce le pericolose derive gestionali causate dai pregiudizi individuali all’interno delle organizzazioni. L’episodio ha avuto origine durante la fase di assunzione per un ruolo di content creator. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Licenziato per i video su TikTok in cui insulta l’azienda: fa ricorso, ma il tribunale gli dà torto. «Non c’è sfruttamento, stipendio sopra la media»Pensava che TikTok fosse un porto franco, una sorta di luogo virtuale in cui sfogarsi contro i capi e i colleghi senza conseguenza.
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