Librokilo arriva a Verona il mercatino che salva i libri dal macero
A Verona arriva “Librokilo”, un mercatino dedicato ai libri salvati dal macero. L’evento si terrà nel fine settimana, sabato 11 aprile dalle 10 alle 19 e domenica 12 aprile dalle 10 alle 17, presso Habitat83. Durante le due giornate sarà possibile acquistare numerosi volumi al prezzo di 10 euro al chilo. L’iniziativa mira a ridurre lo spreco di libri e a promuovere la cultura attraverso questa vendita speciale.
Librokilo finalmente arriva a Verona con una vastissima selezione di libri salvati dal macero. Sabato 11 aprile (dalle 10 alle 19) e domenica 12 aprile (dalle 10 alle 17) sarà possibile acquistare tantissimi libri a 10 euro al chilo presso Habitat83, un polo di connessione tra cultura, arte e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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