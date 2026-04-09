Librokilo arriva a Verona il mercatino che salva i libri dal macero

A Verona arriva “Librokilo”, un mercatino dedicato ai libri salvati dal macero. L’evento si terrà nel fine settimana, sabato 11 aprile dalle 10 alle 19 e domenica 12 aprile dalle 10 alle 17, presso Habitat83. Durante le due giornate sarà possibile acquistare numerosi volumi al prezzo di 10 euro al chilo. L’iniziativa mira a ridurre lo spreco di libri e a promuovere la cultura attraverso questa vendita speciale.