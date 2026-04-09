In Libano, le tensioni continuano senza tregua, mentre un fronte si chiude e un altro si apre. Dopo dieci minuti di intensi scontri, si capisce che la situazione nel paese è ancora molto difficile. Sono circa le due e trenta quando si registrano nuovi episodi di violenza. Le zone di confine restano sotto pressione, e le forze coinvolte si muovono in un clima di crescente tensione.

Nient'altro che guerra Assalto violentissimo, caos nel paese: già 250 morti, strade intasate di civili in fuga, emergenza sangue negli ospedali, paura dei droni Nient'altro che guerra Assalto violentissimo, caos nel paese: già 250 morti, strade intasate di civili in fuga, emergenza sangue negli ospedali, paura dei droni Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Libano, niente tregua. Si chiude un fronte ma Israele apre l’altro

Libano travolto da raid Israele, tregua a rischio: Trump minimizza ma l’Iran richiude HormuzQuelcessate il fuoco finalmente raggiunto tra Iran e Stati Uniti, seppure fragile e limitato, doveva prevedere la stessa tregua anche per Libano e...

Prove di tregua, ma Israele non molla e devasta Beirut. La peggiore offensiva: morti e panico in LibanoMentre Washington e Teheran annunciano una tregua di due settimane e si preparano ai colloqui di Islamabad, sul fronte libanese la guerra non si...

Temi più discussi: Iran blocca Hormuz, Tajani sente ambasciatore Israele per raid Libano; Israele attacca il Libano, tregua in pericolo; Iran e Stati Uniti concordano una tregua di due settimane: Hormuz riapre, esultano i mercati; Trump sacrifica il Libano per la tregua con l'Iran: Israele prosegue l'invasione. Ma Netanyahu dovrà giustificarsi con gli alleati estremisti.

Israele bombarda il Libano, Iran valuta stop alla tregua. Trump: ScaramucceLa tregua è appena iniziata e già vacilla. Se Iran e Stati Uniti hanno deposto le armi per il cessate il fuoco di 15 giorni, Israele prosegue i raid in Libano. A meno di 24 ore dalla fumata bianca, ... adnkronos.com

Tregua Usa-Iran a rischio: Libano, uranio e Hormuz dividono Trump e TeheranLa tregua tra Stati Uniti e Iran è già a rischio dopo appena 24 ore. I nuovi raid israeliani in Libano, le divergenze sul programma nucleare iraniano e lo stallo sullo Stretto di Hormuz mettono a dura ... adnkronos.com

Libano, colpi israeliani contro colonna Unifil: mezzo italiano danneggiato, allarme per i militari della Brigata Sassari Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/04/08/libano-colpi-israeliani-contro-colonna-unifil-mezzo-italiano-danneggiato-allarme-per-i- - facebook.com facebook

La tregua che non c'è. Israele infierisce sul Libano, l’Iran non apre Hormuz x.com