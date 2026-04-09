L’ex palestra non sarà demolita | arriva la svolta per il futuro di Campo Testaccio

Una vecchia struttura situata in via Caio Cestio, conosciuta come palestra, non sarà demolita dopo le decisioni delle autorità competenti. L'edificio, originariamente destinato ad attività sportive, è stato utilizzato principalmente come falegnameria negli ultimi anni. La scelta di mantenere l’immobile in piedi rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti ipotesi di demolizione. La proprietà e le autorità locali hanno concordato sui prossimi interventi di recupero e riqualificazione.

La chiamano la palestra ma in realtà, l’immobile situato di via Caio Cestio, è stato usato soprattutto come falegnameria. È quella l’ultima funzione di cui si conserva memoria per un edificio, realizzato intorno agli anni Quaranta, dalla dubbia regolarità urbanistica.L'impegno per non abbattere. 🔗 Leggi su Romatoday.it Palestra in nazionale, l’Atalanta si gode il suo canterano. E il futuro sarà a BergamoBergamo, 20 marzo 2026 – La prima volta in azzurro di Marco Palestra fa sorridere anche l’Atalanta, proprietaria del giocatore. Futuro Palestra, arriva l’annuncio: sfida a due per l’esterno destroMarco Palestra è uno dei calciatori più apprezzati di questa stagione in Serie A con il laterale, ora in forza al Cagliari, che sta ben figurando... Campo Testaccio, via libera alla riqualificazione. Onorato: Immenso valoreLe commissioni capitoline approvano la delibera per il recupero dell'area. L'assessore Onorato: Saniamo una ferita ... siamolaroma.it Campo Testaccio, via libera alla riqualificazione. Onorato: Valenza immensaLe parole dell’assessore ai Grandi eventi, Sport e Turismo: È il luogo dove la Roma ha iniziato la sua storia. Il rione e la città aspettano da troppo tempo una rinascita ... forzaroma.info