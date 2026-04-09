L’ex palestra non sarà demolita | arriva la svolta per il futuro di Campo Testaccio

Da romatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vecchia struttura situata in via Caio Cestio, conosciuta come palestra, non sarà demolita dopo le decisioni delle autorità competenti. L'edificio, originariamente destinato ad attività sportive, è stato utilizzato principalmente come falegnameria negli ultimi anni. La scelta di mantenere l’immobile in piedi rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti ipotesi di demolizione. La proprietà e le autorità locali hanno concordato sui prossimi interventi di recupero e riqualificazione.

La chiamano la palestra ma in realtà, l’immobile situato di via Caio Cestio, è stato usato soprattutto come falegnameria. È quella l’ultima funzione di cui si conserva memoria per un edificio, realizzato intorno agli anni Quaranta, dalla dubbia regolarità urbanistica.L'impegno per non abbattere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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