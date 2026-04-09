"I cantautori, per quelli della mia generazione, sono stati la colonna sonora della nostra vita. Le loro canzoni si legano a un aneddoto, un amore, un ricordo, un’esperienza. Scandiscono lo scorrere del tempo ma soprattutto hanno scritto la storia del costume in Italia. E’ per questo che ho offerto il mio spettacolo per un’occasione importantissima come questa". Così il musicista e cantante Andrea Caciolli (foto) presenta il suo "Dove sono i cantautori" lo spettacolo che Lena group porta stasera alle 21 al teatro "Verdi" per celebrare i trent’anni di attività del centro trapianti e dell’associazione Vite Odv, alla quale è dedicata la raccolta fondi attraverso una libera donazione tra gli spettatori presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’evento per i 30 anni di "Vite"

Whoopi Goldberg debutta stasera a Un Posto al Sole: 20 puntate evento per i 30 anni della soapUn evento senza precedenti per la fiction più longeva della TV italiana, che porta sul set di Palazzo Palladini una delle attrici più iconiche del...

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Andre Rieu Lived A Double Life For 30 Years, And No One Knew—Until Now

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Museo archeologico della vite e del vino. Festa per i 25 anni dalla fondazioneVenticinque anni di storia, cultura e legame con il territorio. Il ’Museo archeologico della vite e del vino’ di ... lanazione.it

Giro di vite sull’uso improprio dei commenti. Obbligo di dimostrare l’esperienza reale e divieto di incentivi. Le piattaforme dovranno garantire maggiore trasparenza e controlli più stringenti - facebook.com facebook

Oggi ricordiamo le vittime delle Fosse Ardeatine. 335 vite spezzate dalla barbarie nazifascista che ci impongono il dovere di custodire la memoria come impegno concreto per difendere libertà e dignità dell’essere umano. x.com