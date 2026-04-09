Letizia di Spagna ha mantenuto lo stile adottato nel 2004, poco prima del suo matrimonio con il re, scegliendo un abbigliamento composto da un tailleur dal taglio accurato, una blusa colorata e accessori attentamente selezionati. In questi anni, la sua immagine si è consolidata nel tempo, e ora si nota una differenza rispetto a quei primi momenti, che si traduce in una presenza più sicura e definita.

C ’è una formula stilistica che Letizia di Spagna ha affinato ancora prima di diventare regina: tailleur dal taglio preciso, blusa vivace, accessori scelti con cura. L’8 aprile, alla celebrazione del decimo anniversario del programma Talento Joven alla Camera di Commercio di Madrid, quella formula è tornata. Riconoscibilissima, aggiornata, ancora perfettamente sua. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. guarda le foto Letizia di Spagna, il tailleur beige e la blusa che riportano al 2004. Il completo è firmato Mirto: una giacca strutturata con spalle definite, pantalone a pinza a vita alta e gamba dritta. Tono sabbia, pulito, adatto alla mezza stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Letizia ha scelto la stessa formula stilistica del 2004, pochi giorni prima delle nozze con Felipe. Ma qualcosa è cambiato, ed è la parte più bella

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Re Felipe e la regina Letizia di Spagna, la prima udienza ufficiale con Papa Leone XIV: le foto e il raccontoIl Re e la Regina, accompagnati dal Ministro della Presidenza, della Giustizia e dei Rapporti con i Tribunali, Félix Bolaños, e dall'Ambasciatore di...

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Letizia di Spagna: i look low cost di primaveraLetizia di Spagna ha mostrato come mescolare capi low cost con pezzi di lusso possa dare vita a look moderni, confermando che eleganza e accessibilità possono coesistere nel guardaroba di una sovrana. amica.it

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A Eboli inaugurato il “Giardino della Letizia” in Piazza San Francesco. Uno spazio verde restituito alla comunità grazie all’impegno della parrocchia e dei volontari. Un simbolo di rinascita e cura del bene comune. @mariavitale1984 #Eboli #SanFrancesco #co - facebook.com facebook