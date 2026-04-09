Due uomini di Cesena si preparano a percorrere circa 2000 chilometri nel deserto, descrivendo il viaggio come un’avventura “pandastica”. Hanno espresso che il rischio principale potrebbe derivare dai cammelli, che incontreranno lungo il percorso. La loro partenza è prevista per il 9 aprile 2026 e l’obiettivo è affrontare questa sfida nel rispetto delle normative vigenti per i viaggi in zone desertiche.

Cesena, 9 aprile 2026 – Un’avventura che non conosce confini quella che si apprestano a vivere i due cesenati Leonardo Piolanti e Marco Tozzi, rispettivamente di 48 e 37 anni. I due amici, dal 12 aprile al 18 aprile affronteranno un rally raid nel deserto africano a bordo della loro Fiat Panda, assemblata in un lungo anno di lavoro. Leonardo Piolanti, l’idea del rally nel deserto in Marocco come vi è venuta?. “Io e Marco abbiamo una passione comune: quella dei motori. Lui, meccanico a San Piero in Bagno, correva in motocross, mentre io, che sono chef a domicilio, gareggiavo sui Go Kart. Abbiamo scoperto l’esistenza di questa gara quasi per caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Leonardo e Marco, 2mila km nel deserto: “Sarà un’avventura... Pandastica. Il pericolo maggiore? I cammelli”

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