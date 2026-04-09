Un modello di Chromebook è stato messo in vendita a 60 euro in versione ricondizionata con valutazione estetica di Grado A. Si tratta del Lenovo 100e Chromebook Gen 2, dotato di caratteristiche che lo rendono adatto come dispositivo di emergenza o come compagno di viaggio leggero. La vendita riguarda esclusivamente questa versione usata, che si presenta in buone condizioni dal punto di vista estetico.

Un'opportunità di risparmio cerca un dispositivo di emergenza o un compagno di viaggio leggero riguarda il Lenovo 100e Chromebook Gen 2, attualmente disponibile in versione ricondizionata con una valutazione estetica di Grado A. Il prodotto, che originariamente avrebbe richiesto un investimento di 199,99 dollari, viene proposto al prezzo di 59,99 dollari tramite la piattaforma StackSocial. L'offerta si concentra su un modello pensato per non essere trattato come il computer principale, ma come u . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lenovo Chromebook a soli 60$: il compagno di viaggio ultra-resistente

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