Lele Adani ha criticato pubblicamente un ex allenatore, affermando che tornerà indietro con gli interessi e che sparirà perché non ha nulla da dire. Ha aggiunto che ci sono ancora molti allenatori che condividono le sue opinioni e ha fatto riferimento a un rapporto passato con un altro tecnico, sottolineando l'assenza di un confronto diretto. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico.

"Oggi, mi dispiace dirvelo, ma ci sono ancora tanti Cagni. Tanti allenatori che la pensano come lui": l’attacco di Lele Adani contro il suo ex allenatore, col quale evidentemente c’è più di qualche ruggine, ha scatenato il web e non solo, dato che proprio il diretto interessato ha rispedito al mittente la critica con tanto di interessi. L’ex giocatore del Brescia ha citato proprio Gigi Cagni in un discorso nel quale si prefiggeva l’obiettivo di individuare le origini dei problemi che affliggono il calcio italiano, tema molto caldo soprattutto dopo la mancata qualificazione della nazionale azzurra ai prossimi Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lele Adani, l'attacco a Cagni torna indietro con gli interessi: “Sparirà, non ha niente da dire, con me non giocava”

Cagni replica ad Adani: "Sparirà, non ha niente da dire, con me non giocava. E quando provò ad allenare..."Ormai il dibattito tra i salotti del pallone è sempre lo stesso: risultatismo o giochismo? Difensivismo o idee offensive? Uno non dovrebbe escludere...

Cagni a La Gazzetta: «Adani? Sparirà perché non ha niente da dire»di Stefano CoriCagni intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato nuovamente della questione Lele Adani Non molti giorni fa Lele Adani disse...

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Cagni: Adani sparirà, non ha nulla da dire e non c’è confronto! E mi incazzo se sento…Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico ha attaccato ancora Lele Adani dopo la frase in Italia ci sono ancora tanti Cagni ... fcinter1908.it

Gigi Cagni torna a parlare: intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore ha nuovamente criticato Lele Adani dopo la recente dichiarazione “in Italia ci sono ancora tanti Cagni” #CalcioinPillole #Adani #Cagni - facebook.com facebook

Gigi #Cagni risponde a Lele #Adani dopo il dissing: "Mi hanno inoltrato un vocale in cui Adani parla di 'quelli come Cagni' riferendosi alla mancata qualificazione al Mondiale della Nazionale. Praticamente ha dato la colpa a me: mi viene da ridere... Sembr x.com