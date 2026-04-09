Lego e Percassi 10 anni insieme | un esclusivo omaggio celebrativo e un’installazione speciale nel weekend a Oriocenter

Lego e Percassi festeggiano dieci anni di collaborazione con un evento speciale nel fine settimana presso Oriocenter. In questa occasione, sarà allestita un’installazione dedicata ai fan del marchio, accompagnata da un omaggio esclusivo che celebra questa decade di partnership. Durante il weekend, i visitatori potranno scoprire l’evoluzione della collaborazione, che ha portato all’apertura di 29 negozi ufficiali in Italia e alla creazione di una vasta community di appassionati.

Il Gruppo LEGO e Percassi celebrano il decimo anniversario dall’avvio della loro partnership di successo, un traguardo importante dopo un percorso di crescita che ha portato all’apertura di 29 LEGO® Certified Store in Italia e alla nascita di una community di migliaia di appassionati. Era il 2016 quando venivano inaugurati i primi LEGO® Certified Store in Italia con partner Percassi, da sempre in prima linea nell’anticipare le tendenze nel mondo Retail: prima nel centro commerciale di Arese, in provincia di Milano, poi a Le Gru a Torino, nel centro Campania di Marcianise, a Bergamo a Oriocenter, nella Galleria Porta di Roma e in Piazza San Babila a Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Lego e Percassi: 10 anni di partnership. Festa con eventi speciali negli store (e la Play Machine)Bergamo, 9 aprile 2026 – Mattoni veri e mattoncini per gioco, i più famosi del mondo.

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Lego e Percassi, 10 anni insieme: un esclusivo omaggio celebrativo e un’installazione speciale nel weekend a OriocenterLa partnership, che ha portato all'apertura di 6 flagship store nel 2016 e che oggi conta 29 negozi a marchio in Italia, verrà festeggiata venerdì 10 e sabato 11 aprile a Oriocenter ... bergamonews.it

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