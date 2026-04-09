Jari Litmanen, noto ex calciatore finlandese e figura simbolo dell’Ajax negli anni Novanta, ha annunciato il suo ritorno in campo all’età di 55 anni. La decisione è arrivata dopo molti anni dall’ultima esperienza professionale e questa volta il giocatore ha scelto di scendere in campo insieme ai propri figli. La notizia ha suscitato interesse tra appassionati e tifosi che seguono da vicino la carriera dell’atleta.

Jari Litmanen, leggenda del calcio finlandese e icona dell’Ajax degli anni Novanta, ha deciso di calzare nuovamente gli scarpini a 55 anni. L’ex stella di Barcellona e Liverpool tornerà in campo per vestire la maglia del Kalev Tallinn, club estone dove militano i suoi due figli, Caro di 20 anni e Bruno di 18. Questa decisione arriva dopo un periodo di prova già sperimentato lo scorso autunno, quando il giocatore fu chiamato per dare supporto alla squadra locale in un momento di necessità. In quell’occasione, partecipando come fuori quota con la formazione Junior del club estone, Litmanen aveva segnato una rete durante una sfida terminata con il punteggio di 2-3 contro il Tallinna Zapoos. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leggenda Litmanen torna in campo a 55 anni: giocherà con i figli

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