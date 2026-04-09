Legge sui falsi artigianali | sanzioni e multe per i trasgressori

Da oggi, entra in vigore una nuova normativa che disciplina l’uso del termine “artigianale” nei messaggi pubblicitari di prodotti e servizi. La legge, inserita nella legge annuale per le PMI, stabilisce regole precise su come e quando si può utilizzare questa etichetta. Chi viola le nuove disposizioni rischia sanzioni e multe, con l’obiettivo di evitare utilizzi impropri o ingannevoli di questa definizione.

Il termine “artigianale” non potrà più essere usato come un’etichetta di comodo. Entra infatti in vigore la nuova normativa introdotta dalla legge annuale per le PMI (Legge 342026), che regolamenta in modo chiaro, l’utilizzo del riferimento all’artigianato nella pubblicità di prodotti e servizi. Entra infatti ufficialmente in vigore la Una svolta che cambia il paradigma: “artigianale” torna a significare ciò che dovrebbe essere, ossia il lavoro effettivo di un artigiano. La norma introduce sanzioni particolarmente dure: chi usa impropriamente la parola “artigianale” rischia una multa pari all’1% del fatturato, con un minimo fissato a 25.000 euro. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Legge sui falsi “artigianali”: sanzioni e multe per i trasgressori Cesano Maderno: Fototrappole e Codice Univoco Contro l’Abbandono di Rifiuti, Multe ai Trasgressori.Cesano Maderno, Fototrappole e Multe: La Polizia Locale Contrasta l’Abbandono di Rifiuti Cesano Maderno (Lombardia) – Una strategia combinata di... Lotta all'inciviltà: controlli congiunti di Salerno Pulita e Polizia Municipale, sanzioni ai trasgressoriDiversi i controlli, stamattina, da parte di Salerno Pulita e Polizia Municipale, sul conferimento dei rifiuti. Temi più discussi: Legge sui falsi artigianali: sanzioni e multe per i trasgressori. CNA Milano: Valorizzare e proteggere l'artigianato italiano significa tutelare Milano e la sua identità economica e culturale; Stop ai falsi artigiani: ora scatta la sanzione per chi inganna gli acquirenti; Multe ai falsi artigiani: una vittoria della Cna; ARRIVA LA NORMA CHE METTE UN FRENO AI FALSI ARTIGIANI. Legge Pmi, da oggi la stretta sui finti prodotti artigianaliL’articolo 16 della legge 34/2026 cerca di porre un freno all’abusivismo nel settore dell’artigianato con sanzioni a partire da 25mila euro ... ilsole24ore.com In vigore la legge contro 850mila finti artigiani: stretta senza precedenti contro l'abusivismoDal 7 aprile è in vigore la legge che tutela le denominazioni artigianato, artigiano e artigianale, punendo con sanzioni severe chiunque le utilizzi senza essere iscritto all'Albo delle Imprese ... today.it "Intendiamo andare avanti sulla proposta di legge della presidente della commissione Antimafia Colosimo per togliere la potestà genitoriale ai boss mafiosi. Tanto per rispondere ancora una volta con il sorriso e i fatti all'ultima palata di fango infilata nel ve - facebook.com facebook L'Argentina approva la controversa riforma della legge sui ghiacciai. Le proteste degli ambientalisti non hanno fermato il governo Milei #ANSA x.com