Il comico Lee Jin Ho è stato ricoverato in ospedale dopo aver subito un improvviso collasso. I medici hanno diagnosticato una grave emorragia cerebrale acuta. Le sue condizioni sono state giudicate molto serie. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali. La famiglia e il team medico stanno monitorando attentamente la situazione.

Il comico Lee Jin Ho è stato trasportato in ospedale dopo un improvviso collasso causato da un’emorragia cerebrale acuta. Il fatto è emerso tramite comunicazioni ufficiali in seguito a notizie riportate dai media in data 9 aprile, mentre l’artista sta affrontando le cure necessarie per la sua condizione. Secondo quanto comunicato dalla SM C&C, l’agenzia che rappresenta l’attore, il malore si è verificato nel pomeriggio del 1° aprile. Al momento, Lee Jin Ho sta recuperando i sensi e la sua attenzione è totalmente concentrata sul percorso di guarigione. La società ha sottolineato come la priorità assoluta rimanga il ripristino della salute dell’artista, invitando tutti a manifestare vicinanza affinché egli possa dedicarsi esclusivamente al trattamento medico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lee Jin Ho in ospedale: gravissima emorragia cerebrale per il comico

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